Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor, M.başakşehir Hazırlıklarına Devam Ediyor

Atiker Konyaspor, M.başakşehir Hazırlıklarına Devam Ediyor

1 saat önce

- Atiker Konyaspor, M.Başakşehir hazırlıklarına devam ediyorKONYA - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

- Atiker Konyaspor, M. Başakşehir hazırlıklarına devam ediyor

KONYA - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı ve Serkan Kırıntılı katılmadı. Oyuncular antrenmanın ilk bölümünde iki gruba ayrılarak salonda CORE ısınma ve kuvvet çalışması yaptı. Sahada yapılan çabukluk hareketleri ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:07 Kaynak: İHA

Spor
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