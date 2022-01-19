Yurtdışına satılan Airbas A-300 yolcu uçağı 12 parçaya bölünerek taşındı - Son Dakika

Yurtdışına satılan Airbas A-300 yolcu uçağı 12 parçaya bölünerek taşındı

- Atatürk Havalimanı'nda hurdaya ayrılmış uçak yurt dışına satıldı

İSTANBUL - İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 23 yıldır kullanılmayan Airbas A-300 tipi yolcu uçağı eğitim cihazı olarak kullanılmak üzere yurt dışına satıldı. Satılan uçak, 12 parçaya bölünerek 9 Tır ile E-5 Karayolu üzerinden, Atatürk Havalimanı'ndan Avcılar Ambarlı Limanı'na götürüldü.

Havacılık alanında uzun yıllar faaliyet gösterdikten sonra kullanılmamaya başlanan ve 23 yıldır İstanbul Atatürk Havalimanı'nda atıl durumda bekleyen Airbas A-300 tipi yolcu uçağı, uçuş eğitimi cihazı olarak kullanılmak üzere yurt dışına satıldı. Uçak, Atatürk Havalimanı'nda 12 parçaya bölündü.

9 TIR'a yüklenen parçalar gece saatlerinde alınan önlemler eşliğinde yurt dışına götürüleceği Avcılar Ambarlı Limanı'na taşındı. Burada gemiye yüklenecek olan uçak, bir Ortadoğu ülkesine gönderilecek. Burada uçuş eğitimi cihazına dönüştürülecek olan uçağın taşınması sırasında Tırlara güvenlik amaçlı polis ekipleri de eşlik etti.

Uçağın yurt dışına satılması ve taşınması işlemlerini yapan firma yetkilisi Emre Özkul,

"Airbus A300, 2001 yılına kadar bir Türk firmasında uçuyor. O günden itibaren uçuş ömrünü tamamlamış bir şekilde hurdaya ayrılmış bir şekilde Atatürk Havalimanı'nda bekliyordu. Bu hurdaya ayrılmış uçağı biz eğitim cihazı olarak savunma sanayii projesi olarak ileri dönüşüm yaparak endüstriye kazandırıyoruz. Bugün itibarıyla 12 parçaya bölünmüş bir şekilde zor şartlarda gemiye yüklenmeye gidiyor. İhraç oluyor, ileride bir Ortadoğu ülkesinde havacılık eğitimi verecek" dedi.