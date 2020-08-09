Atilla Dorsay kalp ameliyatı oldu
Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, Türkiye'nin ünlü sinema/kültür yazarı Atilla Dorsay'ın Prof. Dr. Serdar Ener ve ekibi tarafından başarılı bir kalp ameliyatı yapıldığını bildirdi.
Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, Türkiye'nin ünlü sinema/kültür yazarı Atilla Dorsay'ın Prof. Dr. Serdar Ener ve ekibi tarafından başarılı bir kalp ameliyatı yapıldığını bildirdi. Dr. Remzi Karşı, "Göğsünde ağrı şikayeti ile hastanemize başvuran Atilla Dorsay'a öncelikle Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Aysel Aydın Kaderli tarafından anjiyografi işlemi yapıldı. Kalp Konseyinde cerrahi tedavi kararı verilen hastamıza koroner by-pass ameliyatı yapılarak 6 damarı değiştirildi. Başarılı geçen ameliyat sonrasında yoğun bakımdan çıkarılarak odasında tedavisi sürdürülen Atilla Dorsay eskisinden daha sağlıklı olarak yazılarına ve kitap çalışmalarına devam edecektir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 12:09
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