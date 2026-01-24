Atina'da Dünya Türk Dili Ailesi Günü Kutlandı - Son Dakika
Atina'da Dünya Türk Dili Ailesi Günü Kutlandı

24.01.2026 17:32
Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan büyükelçilikleri, Türk Dili Ailesi Günü için etkinlik düzenledi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü çerçevesinde etkinlik düzenledi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Azerbaycan'ın Atina Büyükelçisi Arif Mammadov, Kazakistan'ın Atina Büyükelçisi Timur Sultangozhin ile diplomatlar ve aileleri katıldı.

Tören, Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Erciyes, "Bugün Türk Dili Ailesinin Atina'daki üç temsilcisi, Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan büyükelçilikleri olarak, Türkçenin yalnızca Anadolu'nun değil, Bakü'nün ve Astana'nın da ortak dili olduğunu göstermek ve dil birliğimizi kutlamak için bir araya geldik." dedi.

Erciyes, Kasım 2025'te Semerkant'ta düzenlenen UNESCO 43. Genel Konferansı'nda alınan kararla 15 Aralık tarihinin "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edildiğini hatırlatarak, Türk dilinin, böylece UNESCO çatısı altında, dünya kültür mirasının yaşayan ve gelişen bir parçası olarak tescillendiğini kaydetti.

Türk dilinin 200 milyondan fazla insanın ana dili olduğunu, tüm kıtalara yayılan geniş bir coğrafyada konuşulduğunu gelişmeye ve zenginleşmeye devam ettiğini belirten Erciyes, Türkçenin yalnızca bir konuşma dili değil, binlerce yıllık yazılı bir uygarlık dili olduğunu vurguladı.

Erciyes'in ardından konuşan Azerbaycan'ın Atina Büyükelçisi Mammadov ise "Ortak dilimiz, ortak tarihimiz ve ortak değerlerimiz bizi bundan sonra da bir aile gibi birleştirsin." ifadelerini kullandı.

Sultangozhin de Türk dilinin Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'ın ortak manevi değeri olduğunu vurgulayarak, ortak dilin kardeş milletler arasında doğal bir köprü olduğuna işaret etti.

Etkinliğin ikinci bölümünde ise Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'dan çocuklar Türk diline dair sunumlarda bulundu.

Kazakistan'dan Nurbek Kanat "Ömür Yolu", Meir Baltabay "Ana Dili", Türkiye'den Elif Duru Sevim "Dilimiz Kardeş Bizim", Azerbaycan'dan Nazrin Mammadzade ise "Azerbaycan" isimli şiirleri okudu.

Türkiye'den Deniz Özcan ve Duru Hançer ise Anadolu, Orta Asya ve Balkanlar'da yakından tanınan, Nasreddin Hoca'nın "Kazan" isimli fıkrasını canlandırdı.

AA muhabirine konuşan çocuklar ana dilleri olan Türkçenin onlar için önemini anlattı.

Türkiye'den 12 yaşındaki Duru, çoğunlukla yurt dışında yaşadığını ve 4 dil bildiğini belirterek "Kendimi Türkçe konuşurken rahat hissediyorum çünkü kendi dilim." diye konuştu.

Nasreddin Hoca rolündeki Deniz ise Yunanistan'da yaşadığını, 4 dil bildiğini belirterek, "Türkçe konuşmak benim için daha rahat. Türk arkadaşlarımla karşılaştığımızda çoğunlukla Türkçe konuşuyoruz." dedi.

Yunanistan'a birkaç ay önce gelen Elif Duru ise Türkiye'deki arkadaşlarını ve Türkçe konuşmayı çok özlediğini söyledi.

Azerbaycanlı Nur Kerimli, "Türkçe çok güzel bir dil. Türkçe konuşmak daha rahat hissettiriyor. Ülkemde Azerbaycanca konuşuyorum. Türkçe konuşabilmek güzel oluyor." diye konuştu.

Kazakistan'dan küçük Meir Baltabay da anadilinde konuştuğunda çok mutlu olduğunu belirtti.

Kazak Zire Kanat ise farklı ülkelerde kullanılan Türk dilinin ortak yönlerine dikkati çekmek için 10'a kadar sayarak, tüm sayıların aynı olduğunu vurguladı.

Etkinliğin sonunda, Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan'dan şarkılar eşliğinde konuklara ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA

