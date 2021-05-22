Atlas Okyanusu'nda ölen Türk kaptan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

12 Nisan günü Batı Afrika ülkesi Kongo'dan Brezilya'ya gitmek için Matadi Limanı'ndan çıkan 176 metre boyunda 18 bin gros tonluk geminin ambarlarını kontrol etmek isteyen ikinci kaptan Erdem Bulat (32), ambar kapağının açılması üzerine 8 metre yükseklikten düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Evinin balkonuna pompalıyla çıkan şahıs panik yarattı! Kendisini ikna etmek için gelen polislere ateş açtı

Mahkeme TOKİ'nin yaptığı projeyi iptal etti, devletin milyonlarca lirası çöpe gitti

Son dakika: Türkiye Kıbrıs Türkü'nü bir kez daha kimseye muhtaç etmedi! KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje hayata geçiyor