Son Dakika Haberleri: Atletico Madrid, Porto'dan Felipe'yi transfer etti
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Atletico Madrid, Porto'dan Felipe'yi transfer etti

54 dakika önce

İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü, Portekiz'in Porto takımında forma giyen Brezilyalı defans oyuncusu Felipe Augusto de Almeida Monteiro'yu transfer ettiğini duyurdu.

Atletico Madrid, Porto'dan Felipe'yi transfer etti, System.String[]
İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü, Portekiz'in Porto takımında forma giyen Brezilyalı defans oyuncusu Felipe Augusto de Almeida Monteiro'yu transfer ettiğini duyurdu.
Atletico Madrid Kulübünün yaptığı yazılı açıklamada, bugün Madrid'e gelecek Felipe'nin yarın 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı bildirildi.
Ayrıca Felipe'nin transferi için Atletico Madrid'in geçen 28 Mayıs'ta Porto Kulübü ile anlaşmaya vardığı bilgisi de paylaşıldı.
Defansın ortasında oynayan Felipe'nin Atletico Madrid'de sezon sonunda takımdan ayrılarak İnter'e giden Diego Godin'in boşluğunu doldurması bekleniyor.
Brezilya'nın Corinthians Kulübünden 2016 yazında 2 milyon avro karşılığında Porto'ya transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, son 3 sezondaki performansıyla Avrupa'nın büyük kulüpleri tarafından takibe alınmıştı.
Porto Kulübü, 28 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Felipe'nin 20 milyon avro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olması hususunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:33 Kaynak: AA
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