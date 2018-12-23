Son Dakika Haberleri: Ato, 2019 Yol Haritasını Üyeleriyle İstişare Etti

Ato, 2019 Yol Haritasını Üyeleriyle İstişare Etti

3 saat önce

Ankara Ticaret Odasının (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara ekonomisine yön veren Odanın çalışmalarını ortak akıl ve istişare kültürüyle sürdürdüğünü belirterek, "2019 yılı programımızı üyelerimizin ihtiyaç ve beklentileri, Yeni Ekonomi Programı'nın işaret ettiği yön ve 2023...

Ato, 2019 Yol Haritasını Üyeleriyle İstişare Etti, System.String[]
Ankara Ticaret Odasının (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara ekonomisine yön veren Odanın çalışmalarını ortak akıl ve istişare kültürüyle sürdürdüğünü belirterek, "2019 yılı programımızı üyelerimizin ihtiyaç ve beklentileri, Yeni Ekonomi Programı'nın işaret ettiği yön ve 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO Yönetim Kurulu üyeleri, 67 meslek komitesi, 5 komisyon, 2 de çalışma grubunun başkanları, Gürsel Baran başkanlığında "28. Dönem Komite, Komisyon ve Çalışma Grupları İstişare Toplantısı"nda bir araya geldi.

Bu yılın değerlendirildiği, 2019 yılı planlarının ele alındığı toplantının açılışında konuşan Baran, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Baran, Türkiye'nin "sancılı bir coğrafyanın" ortasında olduğunu belirterek, "Ağustos ayında yaşanan ekonomik kuşatmayla başlayan dalgalanman hükümetin aldığı tedbirler sayesinde rahatlamaya döndü. Dünyada ekonomik ve politik güç savaşları devam ediyor. Türkiye her şeye rağmen bölgesinde ekonomik ve siyasi istikrarı koruyan bir güç olarak varlığını koruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın dördüncü sanayi devrimi dönemine geçtiğini ve Türkiye'nin bunun dışında kalamayacağını ifade eden Baran, ATO'nun bu süreçte, komite, komisyon ve çalışma gruplarıyla üyelerine ve Ankara'ya öncülük etmeyi sürdüreceğini kaydetti. Üye odaklı bir yönetim anlayışıyla çalışmalar yaptıklarına dikkati çeken Baran, projelerine yenilerini ekleyeceklerini bildirdi.

Baran, ATO'nun 67 meslek komitesinin üyelerin temsilinde çok önemli görevler üstlendiğini ve sektörlerinin sesi olduklarını vurgulayarak, "2019 yılı programımızı üyelerimizin ihtiyaç ve beklentileri, Yeni Ekonomi Programı'nın işaret ettiği yön ve 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Karabay'ın moderatörlüğünde 28.Dönem Komite, Komisyon ve Çalışma Grubu Başkanları, görüş, öneri, talep ve isteklerini dile getirerek, sektörlerine ilişkin istişarede bulunuldu.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığındaki toplantıya ATO Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Halil İlik, Mehmet Fatih Çetinkaya, Nihat Uysallı, Nuh Acar, Süleyman Ekinci ile ATO'nun Komite, Komisyon ve Çalışma Grubu Başkanları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:24 Kaynak: AA

Ankara, Ankara Ticaret Odası, Ekonomi
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