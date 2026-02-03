ATO Başkanı Baran: "100 Milyar Liralık Finansman Paketi, Üretimin Sürdürülebilirliği Açısından Büyük Bir Destek"

(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar liralık finansman paketini iş dünyası adına büyük memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Üretimin sürdürülebilirliği, ticaretimizin ve ihracatımızın devamı, istihdamın korunması ve sanayi işletmelerimizin rekabet gücü açısından büyük bir destek" dedi.

ATO Başkanı Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısının ardından açıkladığı finansman paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Baran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve tüm imalat sanayi işletmelerimizi kapsayan, 100 milyar lira büyüklüğündeki uygun koşullu finansman paketini iş dünyamız adına büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Bu destek, üretimin sürdürülebilirliği, ticaretimizin ve ihracatımızın devamı, istihdamın korunması ve sanayi işletmelerimizin rekabet gücü açısından önemli bir adım olmuştur."

Özellikle finansman maliyetlerinin arttığı ve başta KOBİ'lerimiz olmak üzere işletmelerimizin finansmana erişimde sıkıntılar yaşadığı bu süreçte, 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli, piyasa şartlarının altında sunulacak bu kredi imkanı, imalat sanayimiz için rahatlatıcı bir imkan oluşturacaktır. Finansman paketinin, kredi kefalet paketiyle desteklenmesini de ayrıca çok kıymetli buluyoruz. Paketin istihdam yoğunluğu esas alınarak işletme başına 50 milyon liraya kadar kredi imkanı sunması ve istihdamını koruyan KOBİ'lerimize KOSGEB aracılığıyla 10 puan indirim imkanı sağlaması, paketin üretim ile birlikte istihdamı da önceleyen yaklaşımının bir göstergesidir. Bu finansman paketinin, başta imalat sanayimiz olmak üzere tedarik zincirinin tüm halkalarına olumlu yansıyacağına, yatırımı, üretimi ve istihdamı destekleyerek, ekonomik büyümeye katkı sağlayacağına inanıyoruz.

İş dünyası adına, bu önemli destek mekanizmasının hayata geçirilmesinde irade koyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, kredi paketinin ülkemiz, iş dünyamız ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz."