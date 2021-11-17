ATO Başkanı Baran genç girişimcilere seslendi: "Gelin güçlerimizi birleştirelim" - Son Dakika

ATO Başkanı Baran genç girişimcilere seslendi: "Gelin güçlerimizi birleştirelim"

Ankara'da Global Girişimcilik Haftası kapsamında Girişimcilik Zirvesi düzenlendi

ANKARA - Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran genç girişimcilere seslenerek, "Günümüz dünyasında artık ticaret değişiyor. Eskiden olduğu gibi ufak paralarla ticaret yapma şansımız da çok kalmadı. Benim sizlerden istirhamım ve en önemli tavsiyem, gelin bir iş yeri açarken, bir girişimcilik teşebbüsünde bulunurken güçlerimizi birleştirelim. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum bugünün dünyasında" dedi.

ATO'nun koordinesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ankara Genç Girişimciler Kurulu tarafından Global Girişimcilik Haftası kapsamında "Ankara Girişimcilik Zirvesi 2021" düzenlendi. Yedi oturumda girişimciliğin farklı boyutları ile ele alındığı zirvenin açılış konuşmalarını ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ve TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Hakan Tarhan yaptı. Yeni medya, yerelden globale, döngüsel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve yeşil

teknolojiler, Ankara'da girişimcilik ekosistemi ve kamu finansman desteği, girişimcilik finansmanı ve yatırım ortamı, özel sektör-start-up iş birliği modelleri ile geleneksel ticaretten yeni nesil girişimciliğe başlıkları altında oturumların olduğu zirvede konuşan ATO Başkanı Baran, katılımcılara ve TOBB'a teşekkür ederek, bu zirveye vesile oldukları için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Gelin bir girişimcilik teşebbüsünde bulunurken güçlerimizi birleştirelim"

Genç girişimcilere seslenen ATO Başkanı Baran, girişimciliğin çok önemli olduğunu ve girişimciliğe çok ihtiyacı olduklarını ifade ederek, "Sizlerin heyecanına, sizlerin ufkuna çok ihtiyacımız var. Sadece birkaç tane tavsiyem olacak. Onların da önemli olduğunu düşünüyorum. Günümüz dünyasında artık ticaret de değişiyor. Eskiden olduğu gibi ufak paralarla ticaret yapma şansımız da çok kalmadı. Benim sizlerden istirhamım ve en önemli tavsiyem, gelin bir iş yeri açarken, bir girişimcilik teşebbüsünde bulunurken güçlerimizi birleştirelim. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum bugünün dünyasında" dedi.

"Önemli sermayelerle bu arenaya çıkmamız lazım, yoksa karşımızdaki o büyük güçler geliyor bizi yutuyor"

Türk milletinin mantığında "az olsun benim olsun" mantığı olduğunu söyleyen Baran, "Bu mantık bizde yerleşmiş. Artık bu mantığı yıkalım, artık güçlerimizi birleştirelim. Güçlerimizi birleştirmemiz lazım. Güçlü olmamız lazım. Önemli sermayelerle bu arenaya çıkmamız lazım. Yoksa karşımızdaki o büyük güçler geliyor bizi yutuyor. Bizlere bu işin acısı kalıyor" diye konuştu.

"(Üniversite seçimi) Çok bilinen alanlarda değil de ihtiyaç olan alanlarda tercih yapalım"

Planlama ile ilgili sıkıntıların olduğunu dile getiren Baran, "ATO'nun çok önemli bulduğu ve birkaç yıldır da ilgilendiğimiz henüz daha sonuca ulaşamadığımız konulardan bir tanesi planlama. Planlamadan kastım nedir? Hepimiz üniversiteye gidiyoruz. Bu ülkenin ihtiyacı 500 tane avukatsa, hukukçuysa 2 bin 500 tane hukukçumuz var. Mesela hukuk sektörünü artık yerle bir ettik. İhtiyaç dışı o kadar çok arkadaşımız var ki bu alanda eğitim gören. Eğitim gördükten sonra diplomasını alıp iş imkanı için pazara çıkan arkadaşlarımız hayal kırıklığı yaşıyorlar. Bunun olmaması adına bundan sonra sektörleri seçerken bu planlamanın biz devlet tarafından yapılması taraftarıyız. Bir rapor hazırlattırıyoruz. Üniversitelerimizle çalışıyoruz şu anda. Mesela şu an yazılım sektöründe inanılmaz bir ihtiyaç ve talep var. Bilişim sektörü, e-ticaret alanlarında da ihtiyaç var. Çok bilinen alanlarda değil de ihtiyaç olan alanlarda iş yapalım" ifadelerini kullandı.

"Pandemi süreci gösterdi ki Türkiye dünyanın en önemli tedarik merkezlerinden birisi olabilir"

Genç nüfusun Türkiye için çok büyük bir avantaj olduğunu ifade eden Baran, "Bunu değerlendirelim. Pandemi süreci gösterdi ki Türkiye dünyanın en önemli tedarik merkezlerinden birisi olabilir. Bu iş imkanı olarak gençlerimize yansıyacaktır. Bunu iyi değerlendirelim kıymetli gençlerimiz" dedi.

ATO olarak 160 bin üye ile Türkiye'nin en büyük ikinci sivil toplum kuruluşu olduklarını hatırlatan Baran, "Bizim gayretimiz bu süreçte sizlerin önünü açmak. Sizlerin ihtiyacı olan her şeyi hayata geçirmek. Yapılabilecek, atılması gereken adımların tamamını atmak. Bununla ilgili sizlere ihtiyacımız var kıymetli gençlerimiz" diye konuştu.

7 farklı oturumun gerçekleştirileceği zirve, ATO Başkanı Baran'ın konuşmasının ardından "Yeni medya" başlıklı oturum ile devam etti.