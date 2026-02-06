ATO Başkanı Bayram: "Türkiye ve Mısır birbirini tamamlayan iki önemli ekonomidir" - Son Dakika
ATO Başkanı Bayram: "Türkiye ve Mısır birbirini tamamlayan iki önemli ekonomidir"

ATO Başkanı Bayram: "Türkiye ve Mısır birbirini tamamlayan iki önemli ekonomidir"
06.02.2026 10:21
Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, "Türkiye ve Mısır, tarihi bağları, güçlü üretim altyapıları ve stratejik konumlarıyla birbirini tamamlayan iki önemli ekonomidir.

Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, "Türkiye ve Mısır, tarihi bağları, güçlü üretim altyapıları ve stratejik konumlarıyla birbirini tamamlayan iki önemli ekonomidir. Bu forumun, yalnızca mevcut ticaret hacmini artırmakla kalmayıp, üçüncü ülkelerde kurulacak ortaklıklar aracılığıyla iş dünyamıza yeni ve sürdürülebilir fırsatlar sunacağına inanıyorum" dedi.

ATO Başkanı Yücel Bayram, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Türkiye-Mısır İş ve Yatırım Forumu'na katıldı. Bayram, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde "Türkiye ve Mısır, tarihi bağları, güçlü üretim altyapıları ve stratejik konumlarıyla birbirini tamamlayan iki önemli ekonomidir. Bu forumun, yalnızca mevcut ticaret hacmini artırmakla kalmayıp; üçüncü ülkelerde kurulacak ortaklıklar aracılığıyla iş dünyamıza yeni ve sürdürülebilir fırsatlar sunacağına inanıyorum. Özel sektörlerimizin daha güçlü bir etkileşim içinde olması, bölgesel ekonomik istikrara da önemli katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

İş dünyasının Mısırlı iş insanları ve yetkililerle bir araya getirdiğine değinen Bayram, önemli organizasyon dolayısıyla Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na, DEİK Başkanı Nail Olpak'a ve programın düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Mısır, Son Dakika

10:04
