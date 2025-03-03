ATO'dan Ticari Müzakere Hizmeti

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(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun sağlayacağı ihtiyari "Ticari Müzakere Hizmeti" sayesinde, üyelerin Arabulucuk ve Tahkim Müesseselerine gitmelerine gerek kalmadan, ulusal ve uluslararası alanda yaşadıkları ticari, tüketici, fikri sınai haklar, kira, hizmet, eser, iş sözleşmelerinden kaynaklanan sorunlarını çözüme kavuşturabileceklerini belirterek, "Müzakere hizmetiyle, üyelerimizin ticari anlaşmazlıklarını, çözüm odaklı yaklaşımla ele alarak, en kısa sürede ve en az maliyetle çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Ankara Ticaret Odası ile TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi arasında, "Ticari Müzakere İş Birliği Protokolü" imzalandı. Protokol İmza Programı'na ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay ile TOBB UYUM Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek ve TOBB UYUM Genel Müdürü Onur Yüksel katıldı. ATO Başkanlık Makam Odası'nda gerçekleşen programda, iş birliği protokolüne ATO adına Gürsel Baran, TOBB UYUM adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek ve Genel Müdür Onur Yüksel imza koydu.

ATO Başkanı Gürsel Baran, programda yaptığı konuşmada, arabuluculuk müessesesinin hayata geçirilmesinin iş dünyası açısından faydalı bir gelişme olduğunu belirterek, Ankara Ticaret Odası'nın da bu gelişme sonucunda, Oda Meclisi kararıyla 'Ankara Ticaret Odası Arabuluculuk ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'ni kurduğunu belirtti. Merkez'in, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi ile birlikte hizmet vermeye devam ettiğini kaydeden Baran, TOBB UYUM ile imzaladıkları bu iş birliği protokolü ile de verdikleri hizmetlere müzakere desteğini eklediklerini bildirdi.

"En kısa sürede ve en az maliyetle çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz"

"Ticari Müzakere İş Birliği Protokolü" kapsamında, ATO üyelerinin, Arabulucuk ve Tahkim Müesseseleri'ne gitmelerine gerek kalmadan, ulusal ve uluslararası alanda yaşadıkları ticari, tüketici, fikri sınai haklar, kira, hizmet, eser, iş sözleşmelerinden kaynaklanan sorunlarını çözüme kavuşturabileceklerini belirten Baran, "Üyelerimiz, bundan böyle, sorunlarını uzman müzakereciler eşliğinde müzakere edebilmek ve çözüm aramak için www.atonet.org.tr adresi üzerinden başvurabilecekler. Müzakere yöntemiyle üyelerimizin, ilgili kanunlar ve mevzuata uygun biçimde mağduriyeti hızlıca giderilebilecek. Müzakere hizmetiyle, üyelerimizin ticari anlaşmazlıklarını, çözüm odaklı yaklaşımla ele alarak, en kısa sürede ve en az maliyetle çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Burada gerçekleştirilen müzakerelerle çözüme ulaşılamadığı hallerde de Arabuluculuk ve Tahkim Sistemi uygulanabilecek" dedi.

ATO'nun hayata geçirdiği ihtiyari 'Ticari Müzakere Hizmeti'nden faydalanmak isteyen ATO üyeleri, internet adresinden detaylı bilgi edinerek, başvuruda bulunabilecek.