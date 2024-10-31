ATO, Yeşil Dönüşüm Semineri Düzenliyor - Son Dakika
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ATO, Yeşil Dönüşüm Semineri Düzenliyor

Ankara Ticaret Odası, 7 Kasım'da üyeleri için yeşil dönüşüm sürecine yönelik bir seminer düzenleyecek.

31.10.2024 12:47
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(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO), üyelerini yeşil dönüşüm sürecine hazırlamak üzere, 7 Kasım'da "Yeşil Mutabakat", "Sınırda Karbon Düzenlemesi", "Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları", şirketlerin "Çevresel Sosyal ve Yönetişim (ESG)" konularının ele alınacağı bir seminer gerçekleştirecek.

Ankara Ticaret Odası, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında Avrupa Birliği'nin (AB) 2019 yılında açıkladığı Yeşil Mutabakat programıyla ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda hayata geçireceği uygulamalara üyelerini hazır hale getirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Mutabakat kapsamında, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 55 azaltmayı, 2050 yılında ise karbon nötr olmayı hedefleyen AB, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) 1 Ekim 2023 tarihinde başlattığı geçiş dönemini 31 Aralık 2025'te tamamlamayı ve 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren nihai olarak uygulamaya hazırlanıyor.

İhracatının yüzde 40'ından fazlasını AB ülkelerine gerçekleştiren Türkiye'yi de doğrudan etkileyecek bu uygulamaya, üyelerini hazır hale getirmek için harekete geçen Ankara Ticaret Odası, bu kapsamda "Yeşil Mutabakat", "Sınırda Karbon Düzenlemesi", "Sürdürülebilir Raporlama Standartları", şirketlerin "Çevresel Sosyal ve Yönetişim" konularında son trendler, düzenlemeler ile stratejilerin ele alınacağı "Sürdürülebilirlik Dünyasındaki Son Gelişmeler" başlığıyla bir seminer gerçekleştirecek. 7 Kasım'da ATO Meclis Salonu'nda yapılacak seminere katılmak isteyen ATO üyeleri, Ankara Ticaret Odası'nın 'www.atonet.org.tr' internet sitesindeki, etkinlikler bölümünde duyurusu yer alan seminere kayıt yaptırarak, ücretsiz katılım sağlayabilecek.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ATO Başkanı Gürsel Baran, AB'nin Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu belirterek, firmaları sürece hazır hale getirmenin önemine dikkati çekti. Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması'nın ilk aşamada, demir-çelik, alüminyum, çimento, gübre, elektrik ve hidrojen sektörlerinde başlayarak, ilerleyen süreçte kapsamının genişleyeceğini hatırlatan Baran, "Bu süreci, tüm sektörlerimizin gelişimi için fırsat bilmeliyiz. Bugün, özellikle KOBİ'lerimiz için zorlu görünen bu dönüşümü, verimli geçirebilirsek, önümüzdeki dönemde dünya ekonomisinde önemli eşikler aşıp, yeni ticaret kapılarını aralayabiliriz. Ankara Ticaret Odası olarak, üyelerimizi, üretimden ticarete, turizmden finansmana, yeşil dönüşüm sürecinin raporlama standartlarına kadar her alanda yeni döneme hazır hale getirerek, yeşil dönüşüm sürecinin dünyadaki amiral gemisi olmak istiyoruz. Firmalarımızın yeni döneme eksiksiz hazırlanmasını sağlayarak, dünya ticaretindeki payımızı arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Ankara Ticaret Odası, Ekonomi, Finans, Güncel, Ankara, Çevre, Son Dakika

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