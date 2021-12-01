AÜ Halk Bilim Araştırmalar Merkezi'nden "Bizim Yunus" müzikal dans gösterisi - Son Dakika

AÜ Yunus Emre Yerleşkesindeki Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen müzikal dans gösterisinin Genel Koordinatörlüğünü Öğretim Görevlisi Mehmet Bektaş Tuncer, Genel Sanat Yönetmenliğini ise Öğretim Görevlisi Muharrem Feratan yaptı.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Halk Bilim Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan "Bizim Yunus" müzikal dans gösterisi sahnelendi.

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