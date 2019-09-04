Son Dakika Haberleri: Av köpeği karşılığında transfer oldu
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Av köpeği karşılığında transfer oldu

5 saat önce

- Av köpeği karşılığında transfer olduBURSA - Orhaneli ilçesinde bir futbolcu, Kütahya'da amatör kümede mücadele eden Muratlıspor'a av köpeği karşılığında transfer oldu.

- Av köpeği karşılığında transfer oldu

BURSA - Orhaneli ilçesinde bir futbolcu, Kütahya'da amatör kümede mücadele eden Muratlıspor'a av köpeği karşılığında transfer oldu.

Türkiye'nin çeşitli takımlarında hem profesyonel, hem de amatör takımlarda yıllarca futbol oynayan Hasan Uysal, Kütahya'da amatör kümede mücadele eden Muratlıspor Kulübü'ne transfer oldu. Orhanelili futbolcu bu transfer sayesinde sadece av köpeği aldı. Son 10 yıldır kesintisiz Orhanelispor'da mücadele ettiğini ve av merakı yüzünden futbolu bıraktığını dile getiren Hasan Uysal, "Av merakım yüzünden 10 yıldır severek formasını giydiğim Orhanelispor'da futbolu bırakmıştım. Muratlıspor yöneticilerinin cazip teklifi karşısında tekrar futbola dönmeye karar verdim" dedi.

Hasan Uysal, Orhaneli, Kütahya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:28 Kaynak: İHA
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Muratlıspor, av köpeği karşılığında transfer yaptı
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