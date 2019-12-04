Son Dakika › Güncel › Ava giden avukat kayboldu, otomobili sulama kanalında bulundu (2) - Son Dakika
Ava giden avukat kayboldu, otomobili sulama kanalında bulundu (2)
6 saat önce
ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİEdirne'nin Keşan ilçesinde, dün akşam ava gideceğini söyleyerek evden çıkan ve otomobili İpsala'ya bağlı Koyuntepe köyü ile Yenikarpuzlu beldesi arasındaki sulama kanalında bulunan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'i arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:24 Kaynak: DHA
ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ
Edirne'nin Keşan ilçesinde, dün akşam ava gideceğini söyleyerek evden çıkan ve otomobili İpsala'ya bağlı Koyuntepe köyü ile Yenikarpuzlu beldesi arasındaki sulama kanalında bulunan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'i arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Edirne Baro Başkanı Alper Pınar, Keşan Belediye Başkan Yardımcıları Yakup Balcı ve Nuran Uslu da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polislerin, Edirne AFAD ve UMKE ekipleriyle birlikte yarın sabah arama çalışmalarını devam ettirecekleri bildirildi.Öte yandan kanaldaki suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatıldığı kaydedildi.
Acun Ilıcalı, FOX TV'ye açtığı format davasında haklı bulundu Kızına cinsel istismardan 30 yıl hapis verilen babaya tahliye Kol saati ve yüzük nedeniyle sınav iptaline Danıştay "dur" dedi TRT, CHP'li Atila Sertel'in "Miraç Gecesi yayını için 900 bin lira ödendi" iddiasını yalanladı