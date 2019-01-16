Son Dakika Haberleri: Avanak Avni Heykelini Çalan Şüphelinin Hapsi İstendi

Avanak Avni Heykelini Çalan Şüphelinin Hapsi İstendi

40 dakika önce

Kadıköy'de Karikatürist Oğuz Aral'ın ünlü karakteri Avanak Avni heykelini çalan şüpheli hakkında "nitelikli hırsızlık" suçundan 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Avanak Avni Heykelini Çalan Şüphelinin Hapsi İstendi, System.String[]
Kadıköy'de Karikatürist Oğuz Aral'ın ünlü karakteri Avanak Avni heykelini çalan şüpheli hakkında "nitelikli hırsızlık" suçundan 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin Avanak Avni heykelinin kendisine gülümsediğini, koşarak yanına gidip heykele sarıldığını ve alıp evine götürdüğünü söylediği belirtildi.

Karikatürist Oğuz Aral'ın ünlü karakteri Avanak Avni heykelini çaldığı iddiasıyla tutuklanan şüpheli Gökmen T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Gökmen T.'nin 13 Aralık 2018 tarihinde saat 03.00 sıralarında müşteki Fuat Kalyoncu'nun yetkilisi olduğu Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'ne ait olan ve Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Kurbağalıdere caddesinde Karikatür Evi'nin karşısındaki kaldırımda sergilenen 'Avanak Avni' adli heykeli bileklerinin üstünden keserek çaldığı anlatıldı.

"Heykel evinin önünde bulundu"

Şüphelinin heykeli ikametine götürdüğü belirtilirken, heykelin şüphelinin ikamet ettiği Şişli'deki evinin giriş merdivenlerinin önünde ele geçirildiği kaydedildi.

Şüpheliden şaşırtan savunma: "Heykel bana gülümsedi"

Şüphelinin ifadesinde, heykelin hoşuna gittiği için para kazanmak maksadıyla çaldığını söylediği belirtildi. Mahkeme sorgusunda ise, Avanak Avni heykelini gördüğünde heykelin kendisine gülümsediğini, koşarak yanına gidip heykele sarıldığını ve içinden gelen bir sesin 'Al bunu evine götür' dediğini, heykeli alıp evine götürdüğünü beyan ettiği vurgulandı.

Şüpheli Gökmen T.'nin 'nitelikli hırsızlık' suçundan 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede gönderildiği 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Olayın Geçmişi

Kadıköy'de bulunan Karikatürist Oğuz Aral'ın ünlü karakteri Avanak Avni heykeli 13 Aralık 2018 tarihinde çalınmıştı. Heykel, şüphelinin ikamet ettiği Şişli'deki evinin girişinde ele geçirilmişti. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:13 Kaynak: İHA

Kadıköy, Oğuz Aral, 3. Sayfa
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