"Avatar: Suyun Yolu", 16 Aralık'ta vizyona girecek - Son Dakika
Üye Girişi

"Avatar: Suyun Yolu", 16 Aralık'ta vizyona girecek

12.05.2022 18:15
"Avatar: Suyun Yolu", 16 Aralık'ta vizyona girecek

"Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında" filmi ile ilk kez sinemada izleyicilerle buluşan "Avatar: Suyun Yolu" filminin fragmanı, sosyal medya platformlarında yayımlandığı günden bu yana milyonlarca izleyiciye ulaştı.

"Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında" filmi ile ilk kez sinemada izleyicilerle buluşan "Avatar: Suyun Yolu" filminin fragmanı, sosyal medya platformlarında yayımlandığı günden bu yana milyonlarca izleyiciye ulaştı.

James Cameron'ın tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi olan "Avatar"ın devam halkası, 16 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

İlk olarak 2009'da vizyona giren "Avatar" filmi, 2.84 milyar dolar hasılat elde ederek tüm zamanların en çok kazanan filmi olma unvanını elde etmişti.

İlk filmde yer alan olayların ardından geçen 13 yıldan sonra sonra "Avatar: Suyun Yolu", Sully ailesinin hikayesini, onların karşılaştıkları zorlukları, birbirlerini güvende tutmak için harcadıkları çabayı, hayatta kalmak için verdikleri savaşları ve göğüs gerdikleri trajedilerin hikayesini ele alıyor.

İlk resmi afişi de yayımlanan, James Cameron'ın yönettiği, yapımcılığını Cameron ve Jon Landau'nun üstlendiği filmin başrollerinde Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement ve Kate Winslet yer alıyor.

YORUMLAR
500
Medyanın uzman isimleri USMEK'te 'Sosyal Medya ve Gazetecilik Paneli' kapsamında bir araya geldi Medyanın uzman isimleri USMEK'te 'Sosyal Medya ve Gazetecilik Paneli' kapsamında bir araya geldi Yeni Avatar filminin fragmanı yayınlandı, serinin ikincisi Aralık'ta beyaz perdede olacak Yeni Avatar filminin fragmanı yayınlandı, serinin ikincisi Aralık'ta beyaz perdede olacak

Aralık, Avatar, Medya, Evren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Avatar: Suyun Yolu', 16 Aralık'ta vizyona girecek - Son Dakika


Son Dakika
21:09 73 yaşındaki adam uyumcunun dikkati sayesinde 257 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu!
21:08 Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler
21:07 Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi
21:04 Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
20:36 Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi
20:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı
20:09 Kılıçdaroğlu, partililere seslendi! Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından Bursa'daki mitingini İstanbul'a taşıdı
19:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor
19:28 Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 21:21:45. #1.12#
SON DAKİKA: "Avatar: Suyun Yolu", 16 Aralık'ta vizyona girecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement