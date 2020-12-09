Avcı, savunmayı çözdü sıra hücum hattında! - Son Dakika

Avcı, savunmayı çözdü sıra hücum hattında!

09.12.2020 14:07
Avcı, savunmayı çözdü sıra hücum hattında!, System.String[]

Takımdaki savunma sorunlarını çözen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şimdi hücum hattına el atıyor.

Takımdaki savunma sorunlarını çözen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şimdi hücum hattına el atıyor. Avcı, hücum hattını yeniden dizayn etmek ve kendi oyun felsefesini oturtturmak için yoğun bir çalışma harcıyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesinden sonra önemli bir ivme yakalayan Trabzonspor, tecrübeli teknik adamın takımın başında bulunduğu yaklaşık 30 günlük sürede oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Söz konusu maçlarda attığı 3 gole karşılık ise kalesinde 1 gol gördü. 7 puan toplayan Karadeniz ekibi, Avcı'nın görev yapmadığı ilk 8. haftalık bölümde ise 6 puan toplayıp, kalesinde ise 15 gol görüp 10 gol atmıştı. Savunmadaki sıkıntıyı büyük oranda çözen tecrübeli teknik adam oyunun temel prensipleri arasında ilk sırada yer alan hücum organizasyonları üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırarak kendi oyun tarzını oturtmayı hedefliyor.

EDGAR LE VE HUGO'NUN PERFORMANSLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Geçtiğimiz sezon savunmada çok ciddi sıkıntılar yaşayan ve öne geçtiği maçlarda yediği goller sonrası önemli puan kayıpları yaşayarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Trabzonspor, bu sezon ise Edgar Le ve Hugo ikilisini buluşturdu. İlk 8. haftalık bölüme bakıldığında savunma anlamında ciddi sıkıntılar yaşayan ve bu bölgede arayışlar içine giren Karadeniz ekibi Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle Edgar Le ve Hugo istikrarı yakaladı. Bordo-mavililerin savunma anlayışının değişmesinin yanı sıra bu ikilinin ortaya koyduğu performansta ön plana çıkmaya başladı. Bordo-mavililer, son 3 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü.

Abdulkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Serkan Asan gibi isimleri takip eden Avrupa kulüpleri, iyi performansları atından Ergar Le ve Hugo'yu da takibe aldıkları öğrenildi.

SIRA HÜCUM HATTINDA

Bu sezon Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle birlikte büyük bir değişim sergiliyor. Bordo-mavili takım yeniden inşa etmek için büyük bir çaba gösteren Avcı, işe ilk olarak savunma bölgesinden başlamıştı. Takım savunmasının yanı sıra bu bölgede görev alan oyuncularının performansından oldukça memnun olan deneyimli teknik adam gözünü şimdi hücum hattına dikti.

Geçtiğimiz sezon, bordo-mavililerin en güçlü yönlerinden biri hücum hattıydı. Sörloth gibi önemli bir gücünü yurt dışına transfer ederek büyük bir kayıp yaşayan Trabzonspor, bu bölgede halen daha ciddi sıkıntılar yaşıyor. Savunmadaki sorunlarını büyük oranda gideren Karadeniz ekibi, şimdi ise Abdullah Avcı yönetiminde hücum hattını yeniden dizayn etmek ve kendi oyun felsefesini oturtturmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

HÜCUM İÇİN 5 FAKTÖR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı; savunmada, orta sahada ve hücum hattında birlikte düşünen ve birlikte hareket eden bir takım oluşturmayı hedefliyor. Bunun için de zamana ihtiyacı olan deneyimli teknik adam oyuncularıyla yakaladığı iletişim sayesinde önemli bir mesafe alırken, genişlik, derinlik, hareketlilik, sızma ve sorun çözme gibi oyunu güzelleştiren ve bir takımı sonuca getirebilecek organizasyonlar üzerinde duruyor. Abdulkadir Ömür, Ekuban ve Nwakaeme gibi önemli silahları bulunan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, bu isimlere sorun çözmeleri için Bilal Başacıkoğlu, Diabete, Jorge Djaniny ve Afobe gibi isimleri de ekleyerek zor durumda kendi bireysel yeteneklerini kullanmaları için güven aşılıyor.

(Gökmen Şahin/İHA)

Avcı, savunmayı çözdü sıra hücum hattında!

Abdullah Avcı, Ersun Yanal, Trabzonspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avcı, savunmayı çözdü sıra hücum hattında! - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Organ yetmezliğiyle boğuşan Hakan Taşıyan ameliyata girmeden önce sevenlerinden dua istedi Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: Asgari ücretten vergi alınmazsa 2 bin 900 liranın üzerine çıkar Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, avcıların hedefi oldu Havuzda aşka gelen Şevval Şahin, sevgilisiyle öpüşme görüntülerini paylaştı Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti Eczane çalışanı, yaşlı adamı zorla dışarı çıkartıp kaldırıma fırlattı! O anlar kamerada
Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak         
14:46
Thomas Tuchel'in Gulbrandsen ile ırkçı hakemi savunurcasına konuşması büyük tepki çekti Thomas Tuchel'in Gulbrandsen ile ırkçı hakemi savunurcasına konuşması büyük tepki çekti         
14:37
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki hızlı artışa dikkat çektiği Şanlıurfa'da PTT önünde uzun kuyruklar oluştu Bakan Koca'nın vaka sayısındaki hızlı artışa dikkat çektiği Şanlıurfa'da PTT önünde uzun kuyruklar oluştu         
14:02
Bodrum katındaki evde çıkan yangında 1 yaşındaki Sudenaz hayatını kaybetti Bodrum katındaki evde çıkan yangında 1 yaşındaki Sudenaz hayatını kaybetti         
13:52
Irkçı hakem Coltescu'dan maçtan sonra ilk açıklama: Herkes ırkçı olmadığımı bilir Irkçı hakem Coltescu'dan maçtan sonra ilk açıklama: Herkes ırkçı olmadığımı bilir         
13:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yabancı değilim, rahatsızlığımda evime kadar gelmiş birisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yabancı değilim, rahatsızlığımda evime kadar gelmiş birisidir         
13:16
Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler         
12:50
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Rusya'nın nükleer savaşta devlet başkanını koruyacak 'Kıyamet Günü' uçağı soyuldu! Devlet sırları ifşa olabilir Rusya'nın nükleer savaşta devlet başkanını koruyacak 'Kıyamet Günü' uçağı soyuldu! Devlet sırları ifşa olabilir         
11:58
Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak         
11:31
İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi         
10:59
Ünlü anketçiden bomba iddia! Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi         
10:38
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil         
10:01
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 14:58:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avcı, savunmayı çözdü sıra hücum hattında! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei