Avcı, savunmayı çözdü sıra hücum hattında!

Takımdaki savunma sorunlarını çözen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şimdi hücum hattına el atıyor. Avcı, hücum hattını yeniden dizayn etmek ve kendi oyun felsefesini oturtturmak için yoğun bir çalışma harcıyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesinden sonra önemli bir ivme yakalayan Trabzonspor, tecrübeli teknik adamın takımın başında bulunduğu yaklaşık 30 günlük sürede oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Söz konusu maçlarda attığı 3 gole karşılık ise kalesinde 1 gol gördü. 7 puan toplayan Karadeniz ekibi, Avcı'nın görev yapmadığı ilk 8. haftalık bölümde ise 6 puan toplayıp, kalesinde ise 15 gol görüp 10 gol atmıştı. Savunmadaki sıkıntıyı büyük oranda çözen tecrübeli teknik adam oyunun temel prensipleri arasında ilk sırada yer alan hücum organizasyonları üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırarak kendi oyun tarzını oturtmayı hedefliyor.

EDGAR LE VE HUGO'NUN PERFORMANSLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Geçtiğimiz sezon savunmada çok ciddi sıkıntılar yaşayan ve öne geçtiği maçlarda yediği goller sonrası önemli puan kayıpları yaşayarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Trabzonspor, bu sezon ise Edgar Le ve Hugo ikilisini buluşturdu. İlk 8. haftalık bölüme bakıldığında savunma anlamında ciddi sıkıntılar yaşayan ve bu bölgede arayışlar içine giren Karadeniz ekibi Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle Edgar Le ve Hugo istikrarı yakaladı. Bordo-mavililerin savunma anlayışının değişmesinin yanı sıra bu ikilinin ortaya koyduğu performansta ön plana çıkmaya başladı. Bordo-mavililer, son 3 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü.

Abdulkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Serkan Asan gibi isimleri takip eden Avrupa kulüpleri, iyi performansları atından Ergar Le ve Hugo'yu da takibe aldıkları öğrenildi.

SIRA HÜCUM HATTINDA

Bu sezon Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle birlikte büyük bir değişim sergiliyor. Bordo-mavili takım yeniden inşa etmek için büyük bir çaba gösteren Avcı, işe ilk olarak savunma bölgesinden başlamıştı. Takım savunmasının yanı sıra bu bölgede görev alan oyuncularının performansından oldukça memnun olan deneyimli teknik adam gözünü şimdi hücum hattına dikti.

Geçtiğimiz sezon, bordo-mavililerin en güçlü yönlerinden biri hücum hattıydı. Sörloth gibi önemli bir gücünü yurt dışına transfer ederek büyük bir kayıp yaşayan Trabzonspor, bu bölgede halen daha ciddi sıkıntılar yaşıyor. Savunmadaki sorunlarını büyük oranda gideren Karadeniz ekibi, şimdi ise Abdullah Avcı yönetiminde hücum hattını yeniden dizayn etmek ve kendi oyun felsefesini oturtturmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

HÜCUM İÇİN 5 FAKTÖR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı; savunmada, orta sahada ve hücum hattında birlikte düşünen ve birlikte hareket eden bir takım oluşturmayı hedefliyor. Bunun için de zamana ihtiyacı olan deneyimli teknik adam oyuncularıyla yakaladığı iletişim sayesinde önemli bir mesafe alırken, genişlik, derinlik, hareketlilik, sızma ve sorun çözme gibi oyunu güzelleştiren ve bir takımı sonuca getirebilecek organizasyonlar üzerinde duruyor. Abdulkadir Ömür, Ekuban ve Nwakaeme gibi önemli silahları bulunan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, bu isimlere sorun çözmeleri için Bilal Başacıkoğlu, Diabete, Jorge Djaniny ve Afobe gibi isimleri de ekleyerek zor durumda kendi bireysel yeteneklerini kullanmaları için güven aşılıyor.

(Gökmen Şahin/İHA)