Avcılar Açıklarında Tanker Tehlikesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Avcılar Açıklarında Tanker Tehlikesi

Avcılar Açıklarında Tanker Tehlikesi
03.01.2026 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lodos fırtınası nedeniyle sahile sürüklenen tanker, kaptanı tarafından son anda uzaklaştırıldı.

AVCILAR açıklarında şiddetli lodos fırtınasından etkilenen tanker, sahile sürüklendi. Kimyasal taşıdığı öğrenilen tanker, sahile 30 metre kala uzaklaşmayı başardı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da öğle saatlerinde etkisini arttıran lodos, Ambarlı Limanı'na gitmek için Avcılar açıklarında bekletilen Tanzanya bayraklı 'Marina' isimli 99,35 metre uzunluktaki 15 metre genişlikteki tankerin sahile doğru sürüklenmesine neden oldu. Denizköşkler Mahallesi sahiline 30 metreye kadar sürüklenen ve kimyasal madde taşıdığı öğrenilen tankerin kaptanı daha sonra gemiyi sahilden uzaklaştırmayı başardı.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Denizcilik, Güvenlik, Avcılar, Ekonomi, Olaylar, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar Açıklarında Tanker Tehlikesi - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

08:22
ABD’nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
ABD'nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
02:12
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 09:30:58. #7.11#
SON DAKİKA: Avcılar Açıklarında Tanker Tehlikesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.