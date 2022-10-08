Avcılar'da 3 yıldır yapılmayan cami tepkisi

AK Parti Avcılar İlçe Başkanlığı, Silivri açıklarında meydana gelen depremde hasar gören ve bir süre sonra ekiplerce kontrollü olarak yıkılan Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin 3 yıldır yapılmamasına tepki göstermek için basın açıklaması yaptı. AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu açıklamasında caminin yapılmamasından İBB'yi sorumlu tuttu. Alana gelen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin mutlaka yeniden yapılacağını söyledi.

Silivri açıklarında 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde, Avcılar'da bulunan 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin bir minaresi yıkılmıştı. Yapılan tetkiklerin ardından depreme dayanıklı olmadığı belirlenen cami tamamen yıkılırken yetkililer yerine yeniden cami yaptırılacağını açıklamıştı. Aradan geçen 3 yıla rağmen cami için henüz bir proje bile çizilmedi.

AK Parti İlçe Başkanlığı, bir türlü yapılamayan Hacı Ahmet Tükenmez Camii için cuma namazı sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya caminin yapılmasını isteyen Avcılar halkı da destek verdi. Ellerinde döviz ve pankartlarla Marmara Caddesinden caminin yıkıldığı alana kadar yürüyen grup, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu Hacı Ahmet Tükenmez'in 40 yıl önce burayı cami olarak yapılması için arsayı vakfettiğini ve yapılan bu hizmete sahip çıkmak için gerekli tüm çalışmaları yapacaklarını belirterek, "Avcılar'da Hacı Ahmet Tükenmez Camimiz yapımı için uzun zamandır bekliyordu. Yaklaşık 3 yıl önce camimiz depremde hasar görmüştü. Minaresi yıkıldıktan sonra camimiz de yıkıldı. 3 yıldır bu caminin yapımı ile alakalı belli bir süredir bizler de gayret ediyoruz. Avcılar'da bu caminin neden yapılmadığının sorusunu bizler de soruyoruz. 3 yıl oldu, komşularımız, vatandaşlarımız bu cami neden yok diye soruyorlar. Bununla alakalı Türkiye Diyanet Vakfı ile müftülüğümüz caminin yapımım ile alakalı bir süreç başlattı ve ne yazık ki biz bu süreçten bir netice alamadık. Daha sonra bakanlığımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında bir arsa takası, belediye meclisinde oy çokluğu ile geçti. Bu oy çokluğundan sonra buranın devri hazineye yapılacaktı. Ne yazık ki İmamoğlu, belediye meclisinin oy çokluğu ile almış olduğu bu kararını veto etmiştir. Bunu Avcılar'daki tüm komşularımızın ve müslümanların vicdanına havale ediyoruz" dedi.

"Gelen belediye başkanına tepki"

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de basın açıklaması sırasında alana geldi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Hançerli, "Burada yanlış bir bilgi üzerine kurgular yapılıyor. Bu cami burada mutlaka yapılacak. Yapılması için de biz de elimizden geleni yapacağız. Gerçek olmayan bilgiler eninde sonunda ortaya çıkar. Hazineye devri konusunda veto etti, Milli Emlak'a devrine onay vermiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi camiyi de yapar, arsasını da verir. Bizim Avcılar Belediyesi ve İBB ile Hacı Ahmet Tükenmez Camii'ni burada inşa edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL