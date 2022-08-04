Avcılar'da sünger işleme atölyesinde yangın

AVCILAR'da atık sünger işleme atölyesinde çıkan yargında bir işçi yaralanırken bir işçi de dumandan etkilendi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Üniversite Mahallesi Sıhhiye Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında çıktı. Atık süngerlerin işlendiği atölyede makinelerden birisinden kaynaklanan yangın süngerlerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Bodrum katı bir anda alevler içerisinde kalırken, Avcılar'ın yanı sıra Beylikdüzü, Esenyurt ve çevredeki diğer itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Yangın yaklaşık 2 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Bir işçi dumandan etkilenirken, bir işçinin de vücudunda yanıklar oluştu. Aynı atölyede çalışan Mustafa Demir, "Yangın makinelerden birisinin alev alması ile çıkmış. Atık süngerler burada küçültülerek yastık, yorgan veya koltuk üretiminde kullanılıyordu" dedi.