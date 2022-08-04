Avcılar'da sünger işleme atölyesinde yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Avcılar'da sünger işleme atölyesinde yangın

04.08.2022 19:29
Avcılar'da sünger işleme atölyesinde yangın

AVCILAR'da atık sünger işleme atölyesinde çıkan yargında bir işçi yaralanırken bir işçi de dumandan etkilendi.

AVCILAR'da atık sünger işleme atölyesinde çıkan yargında bir işçi yaralanırken bir işçi de dumandan etkilendi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Üniversite Mahallesi Sıhhiye Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında çıktı. Atık süngerlerin işlendiği atölyede makinelerden birisinden kaynaklanan yangın süngerlerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Bodrum katı bir anda alevler içerisinde kalırken, Avcılar'ın yanı sıra Beylikdüzü, Esenyurt ve çevredeki diğer itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Yangın yaklaşık 2 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Bir işçi dumandan etkilenirken, bir işçinin de vücudunda yanıklar oluştu. Aynı atölyede çalışan Mustafa Demir, "Yangın makinelerden birisinin alev alması ile çıkmış. Atık süngerler burada küçültülerek yastık, yorgan veya koltuk üretiminde kullanılıyordu" dedi.


YORUMLAR
500
Eşinin ani ölümüyle zor günler geçiren Özgü Namal yıllar sonra Bodrum'da görüntülendi Eşinin ani ölümüyle zor günler geçiren Özgü Namal yıllar sonra Bodrum'da görüntülendi Uyuşturucu Satıcısını Döverek Polis Karakoluna Götürdü Uyuşturucu Satıcısını Döverek Polis Karakoluna Götürdü
Kaynak: DHA

Avcılar, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da sünger işleme atölyesinde yangın - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:48 Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Daniele Rugani, Türkiye'ye gelmek istemiyor!
18:04 YAŞ kararıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Ercüment Tatlıoğlu FETÖ kumpasına uğramış ve beraat etmiş!
17:00 Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var
16:59 Kastamonu'da 18 yaşındaki gencin alıkonulduğu ihbarı üzerine ekipler operasyon düzenledi: 11 gözaltı, 1 tutuklama
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:32 "Kızıma uyuşturucu satacaktı" iddiasıyla döverek polise teslim etmişti! Genç kadın kızı değil, sevgilisi çıktı
16:28 Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 19:29:42. #1.13#
SON DAKİKA: Avcılar'da sünger işleme atölyesinde yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement