- Avcılar'da deprem sonrası bir bina daha mühürlendi

İSTANBUL - Silivri Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Avcılar'da, hasar gördüğü tespit edilen bir binada daha vatandaşlar tahliye edilerek mühürlendi. Bina drone ile havadan da görüntülendi.

Avcılar'da 5.8'lik depremin ardından 'hasarlı bina' tahliyeleri devam ediyor. Cihangir Mahallesi'nde bulunan Sarıgül Apartmanı sakinleri de kolonlarda çatlak ve korozyon olduğu gerekçesi ile belediye ekipleri tarafından denetlenerek vatandaşlar tahliye edildi. 40 yıldır oturdukları binadan tahliye edilen bir kadın, "Binayı bıraktıktan sonra bende Adana'ya gideceğim" dedi.