Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Dondurma Fabrikasında Çıkan Yangın Havadan Görüntülendi

Avcılar'da Dondurma Fabrikasında Çıkan Yangın Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Avcılar'da dondurma fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendiİSTANBUL - İstanbul Avcılar'da bulunan bir dondurma firmasına ait fabrikanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Avcılar'da dondurma fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da bulunan bir dondurma firmasına ait fabrikanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Yangın, saat 21.30 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesinde bulunan bir dondurma fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Cihangir Mahallesinde bulunan bir dondurma firmasına ait fabrikanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle büyük panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:39 Kaynak: İHA

İstanbul, Avcılar, 3. Sayfa
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