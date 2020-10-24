AVCILAR'DA DURAĞA YANAŞAN İETT OTOBÜSÜNE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÇARPTI - Son Dakika

AVCILAR'DA DURAĞA YANAŞAN İETT OTOBÜSÜNE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÇARPTI

24.10.2020 11:34
AVCILAR'DA DURAĞA YANAŞAN İETT OTOBÜSÜNE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÇARPTI, System.String[]

AVCILAR'da durağa yanaşan İETT otobüsüne hızla gelen motosiklet çarptı.

AVCILAR'da durağa yanaşan İETT otobüsüne hızla gelen motosiklet çarptı. Kazada, 2.4 promil alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu'nun Avcılar Mustafakemal Paşa metrobüs durağının hemen yanında bugün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre yalpalayarak giden H.D.  yönetimindeki 34 BVG 295 plakalı motosikletle Küçükçekmece yönüne giderken, durağkta duran Yılmaz Akkoyun yönetimindeki Şahintepe- Bakırköy seferini yapan İETT halk otobüsüne hızla arkadan çarptı. Kazada, motosikleti kullanan H.D. yere düşerek yaralandı. Kaza üzerine otobüsten inen şoför ve yolcular arasında bulunan sağlık görevlileri yaralı sürücü ye ilk müdahaleyi yaparak 112 ve polis ekibine haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler motosiklet sürücüsünü ambulansa alarak ilk müdahaleyi  yaparken, polis tarafından yapılan testte H.D., 2.4 promil alkollü çıktı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken otobüs yolcuları başka araçla yollarına devam etti. Otobüs şoförü Yılmaz Akkoyun, "Durakta yolcu indirirken kapılar açıktı. Bir ses geldi. Motorcunun arkadan bize çarptığını gördük. Gelen sağlıkçılar ilk müdahaleyi yaptı. Gelen polisler de aşırı alkollü olduğunu gördü. Görgü tanıkları da çarpmadan önce sağlıklı motosiklet kullanmadığını söyledi" dedi.

AVCILAR'DA DURAĞA YANAŞAN İETT OTOBÜSÜNE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÇARPTI
AVCILAR'DA DURAĞA YANAŞAN İETT OTOBÜSÜNE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÇARPTI
AVCILAR'DA DURAĞA YANAŞAN İETT OTOBÜSÜNE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÇARPTI
AVCILAR'DA DURAĞA YANAŞAN İETT OTOBÜSÜNE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÇARPTI
AVCILAR'DA DURAĞA YANAŞAN İETT OTOBÜSÜNE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÇARPTI

D-100 Karayolu, Metrobüs, Avcılar, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA DURAĞA YANAŞAN İETT OTOBÜSÜNE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÇARPTI - Son Dakika

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