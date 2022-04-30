Avcılar'da emniyet kemeri denetimi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve trafik kurallarına dikkat çekmek için Avcılar'da "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganının yer aldığı broşürler dağıtarak denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı, bayram öncesinde yaşanabilecek kazaları önlemek amacıyla, ülke genelinde eş zamanlı, trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Avcılar'da yapılan denetimlerde de trafik polisleri, durdurdukları araçları emniyet kemeri ve trafik kurallarına uymaları konusunda broşür dağıtarak bilgilendirdi. Reşitpaşa Caddesi'ndeki uygulamaya Kaymakam Kemal İnan ile Emniyet Müdürü Murat Çakır katıldı. Kaymakam İnan, polislerin durdurduğu bazı sürücülere emniyet kemeri ile ilgili broşür verdi. İnan, bayram ve sonrasında da emniyet kemeri takmayı ihmal etmemelerini istedi. İnan yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız tarafından başlatılan 'Kemerin ses getirsin' ve 'Bayramınız kemerli olsun' mottoları ile bu bayramda sürücülerimizi uyarıyor, ikaz ediyor, duyarlılık, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Zaten arabamıza bindiğimizde de kemer sinyali uyarıyor. Uyarıya rağmen ısrarla takmayan vatandaşlarımızı biz uyarmak istiyoruz. Bu bayram lütfen yollarda kemerli olalım. Kemerimizi bindiğimiz andan itibaren takalım" dedi.Trafik polislerinin denetimler sırasında durdurarak broşür verdiği ve uyarıda bulunduğu bazı sürücülerin emniyet kemeri takmadığı görüldü. Kemer takmayanlar, gerekçe olarak, direksiyona yeni geçtiklerini ya da park etmeye hazırlandıklarını söyledi.