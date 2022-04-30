Avcılar'da emniyet kemeri denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Avcılar'da emniyet kemeri denetimi

30.04.2022 13:13

İÇİŞLERİ Bakanlığı, emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve trafik kurallarına dikkat çekmek için Avcılar'da "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganının yer aldığı broşürler dağıtarak denetim yaptı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve trafik kurallarına dikkat çekmek için Avcılar'da "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganının yer aldığı broşürler dağıtarak denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı, bayram öncesinde yaşanabilecek kazaları önlemek amacıyla, ülke genelinde eş zamanlı, trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Avcılar'da yapılan denetimlerde de trafik polisleri, durdurdukları araçları emniyet kemeri ve trafik kurallarına uymaları konusunda broşür dağıtarak bilgilendirdi. Reşitpaşa Caddesi'ndeki uygulamaya Kaymakam Kemal İnan ile Emniyet Müdürü Murat Çakır katıldı. Kaymakam İnan, polislerin durdurduğu bazı sürücülere emniyet kemeri ile ilgili broşür verdi. İnan, bayram ve sonrasında da emniyet kemeri takmayı ihmal etmemelerini istedi. İnan yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız tarafından başlatılan 'Kemerin ses getirsin' ve 'Bayramınız kemerli olsun' mottoları ile bu bayramda sürücülerimizi uyarıyor, ikaz ediyor, duyarlılık, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Zaten arabamıza bindiğimizde de kemer sinyali uyarıyor. Uyarıya rağmen ısrarla takmayan vatandaşlarımızı biz uyarmak istiyoruz. Bu bayram lütfen yollarda kemerli olalım. Kemerimizi bindiğimiz andan itibaren takalım" dedi.Trafik polislerinin denetimler sırasında durdurarak broşür verdiği ve uyarıda bulunduğu bazı sürücülerin emniyet kemeri takmadığı görüldü. Kemer takmayanlar, gerekçe olarak, direksiyona yeni geçtiklerini ya da park etmeye hazırlandıklarını söyledi.


Avcılar'da emniyet kemeri denetimi
Avcılar'da emniyet kemeri denetimi
Avcılar'da emniyet kemeri denetimi
Avcılar'da emniyet kemeri denetimi
Avcılar'da emniyet kemeri denetimi
Avcılar'da emniyet kemeri denetimi
Avcılar'da emniyet kemeri denetimi
Avcılar'da emniyet kemeri denetimi
YORUMLAR
500
Drone ile emniyet kemeri denetimi yapıldı Drone ile emniyet kemeri denetimi yapıldı Isparta'da emniyet kemeri denetimi Isparta'da emniyet kemeri denetimi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avcılar'da emniyet kemeri denetimi - Son Dakika


Son Dakika
13:32 İlber Hoca'dan "cumhurbaşkanı adaylığı teklifi" yanıtı: Memleketi idare etmek için ben o statüye inanmıyorum
12:37 17 yaşındaki eşini vurdu, intihar süsü verdi, kendisini bu sözlerle savundu: Sakinleşsin diye ateş ettim!
12:34 Rusya son teknoloji silahlarını Ukrayna üzerinde kullanmaya başladı: "Sıçrayan bomba" göz açtırmıyor
12:17 Kiralık konut krizi: Kadıköy'de 692 ilanın içinde asgari ücret altı sadece 3 ilan var
12:05 Suriyeli çocuğa çarpan Adanalı taksici önce kaçtı, sonra vicdanına yenik düşüp teslim oldu
12:03 Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Özürk: Kulüp rehin alınmıştır, Burak Elmas'ın başkanlığını tanımıyoruz
12:00 Yunanistan'a tatbikat tepkisi: Türk Hava Kuvvetleri çekildi
11:59 Şırnak'ta bir uzman çavuş kayalıklardan düşerek şehit oldu
11:33 Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
11:31 İşte Beta'nın ölmeden önceki son hali: Kız arkadaşı paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 13:44:59. #1.13#
SON DAKİKA: Avcılar'da emniyet kemeri denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement