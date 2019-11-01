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Avcılar'da iş adamına lüks aracında silahlı saldırı

6 saat önce

Avcılar'da iş adamına lüks aracında silahlı saldırıİSTANBUL - Avcılar'da iş adamı Turgay Çolakoğlu, lüks aracı ile iş yerinden çıktıktan sonra kendisini takip eden motosikletli kişi yada kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Avcılar'da iş adamına lüks aracında silahlı saldırı

İSTANBUL - Avcılar'da iş adamı Turgay Çolakoğlu, lüks aracı ile iş yerinden çıktıktan sonra kendisini takip eden motosikletli kişi yada kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıda iş adamı aracının camından gelen parçalar ile yaralanırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi üzerinde bulunan özel bir üniversitenin önünde gerçekleşti. İddiaya göre, ünlü iş adamı Turgay Çolakoğlu iş yerinden çıktıktan sonra bir motosikletli kişi tarafından takip edildi. İş adamı Çolakoğlu, aracı ile giderken şüpheli kişi yada kişiler art arda silah ile araca doğru ateş etti. Saldırı da aracın kapılarına ve camına mermi isabet etti. İş adamı Turgay Çolakoğlu ise camın kırılması ile bacağına gelen parçalardan dolayı yaralandı. Saldırı sonrasında iş adamı aracı ile üniversitenin bahçesine girdi. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kısa sürede olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri çevrede geniş çaplı incelemelerine başladı. Turgay Çolakoğlu'na saldıran şüpheli motosiklet ile kaçarken olayın yaşandığı yerde çok sayıda boş kovana rastlandı. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, olayı gerçekleştiren şüpheli kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Avcılar'da iş adamına lüks aracında silahlı saldırı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:27 Kaynak: İHA
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