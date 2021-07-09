AVCILAR'DA RESTORANDAN BİLGİSAYAR VE MOTOSİKLET ÇALDILAR - Son Dakika

AVCILAR'da girdikleri restorandan dizüstü bilgisayar ile motosiklet çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları da kameraya yansıdı. Avcılar'da geçtiğimiz günlerde 3 hırsız restorana girdi. Restorandan dizüstü bilgisayar ile motosiklet çalan hırsızlar, olayın ardından kaçtı. İş yeri sahibi sabah işe geldiğinde, hırsızlık olayını polise bildirdi. Restorana giren hırsızlar, Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı "Gece kartalları" olarak bilinen bekçiler tarafından yakalandı. Yaşları 18'den küçük E.K. ile Y.Ü. ve M.K.'yı Avcılar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülere içeri giren şüphelilerin kasada anahtarını buldukları motosikletin yanı sıra dizüstü bilgisayarı çalma anları yansıdı.

"KEBAP SERVİSİ YAPAMAZ OLDUK"Hırsızların sabaha karşı girdikleri restorandaki bilgisayar ve motosikleti çalmaları ile çok zor durumda kaldıklarını belirten, iş yerinde görevli Olcay Köse, "Online siparişleri alamaz olduk. Ayrıca motosikletimiz de çalındığı için artık çevredeki birkaç dükkan dışındaki iş yerine servis yapamaz hale geldik. Çok zor durumdayız. Emniyet bu konuda oldukça iyi çalıştı. Şüphelilerin yakalanmasına sevindik" dedi.