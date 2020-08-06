Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Petrol Ofisi Caddesi'nde M.Y.'nin kullandığı 34 JT 4942 plakalı otomobil ile Ö.K. yönetimindeki 41 ADZ 057 plakalı kamyonet çarpıştı.

Avcılar 'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 03:22

Kaynak: AA

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