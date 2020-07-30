Avcılar'daki matematik projesi uluslar arası başarı getirdi - Son Dakika

TÜBİTAK Ulusal Matematik Olimpiyatları'na öğrenci hazırlamak ve Türkiye'de matematik kültürü oluşmasına katkı sağlamak amacıyla 5 yıl önce Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje yurt dışından da başarı getirdi. Türkiye Matematik Olimpiyatları Kız Milli Takımına seçilen ve Hollanda'da düzenlenen Kızlar Matematik Olimpiyatları'nda 3'üncü olarak bronz madalya kazanan Betül Akdaş ile projedeki diğer başarılı öğrenciler Kaymakam Kemal İnan tarafından kabul edildi.

Kısa adı AVMATO olan Avcılar Matematik Olimpiyatları (AVMATO) projesi ile matematik alanında başarılı öğrencileri ilkokuldan sonra 6 gönüllü uzman öğretmen tarafından eğitilmesi hedeflendi. 5 yıl önce 25 öğrenci ile başlatılan projede 100 öğrenciye ulaşılırken Türkiye ve yurt dışında birçok başarı elde edildi.