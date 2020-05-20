AVCILAR İLÇE HIFZISSIHHA KARARIYLA KAPATILAN SEMT PAZARI 4 HAFTA SONRA YENİDEN AÇILDI - Son Dakika

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Avcılar İlçe Hıfzıssıhha Meclisi, tarafından 'Sosyal mesafe kuralına uyulmadığı' eleştirileri üzerine başka yere taşınmak istenen ve kapanan Merkez Mahallesi'ndeki semt pazarı 4 hafta sonra eski yerinde açıldı. Halktan gelen yoğun talep üzerine Avcılar Belediyesi gerekli önlemlerin alınabileceği yönünde görüş bildirdi ve pazar açıldı.

Avcılar İlçe Hıfzıssıhha Meclisi, geçen 20 Nisan'da toplandı. Bu toplantıda Çarşamba Semt Pazarı'nın 22 Nisan'dan itibaren Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde kurulmayacağı, pazarın Ambarlı Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarında hizmet vereceği açıklanmıştı. Ancak pazarcılar 3 yıl önce semt pazarının referandum yoluyla kaldırılmak istendiğini, bu kararın da semt pazarını tamamen başka yere taşımaya yönelik olduğunu ileri sürerek tezgah açmadı. Pazar yeri konusundaki tartışmalar bir türlü bitmezken, koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonları Merkez Mahallesi'nde pazar açılmaması nedeniyle tüketicilerin marketlere gitmeye mecbur bırakıldığı öne sürüldü.

3 HAFTA SONRA AÇILDI

İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası yöneticileri geçen süre içerisinde semt pazarının başka mahallede geçici olarak açılmasını kabul etmeyince 4 hafta pazar açılmadı. Halktan gelen yoğun talep üzerine Avcılar Belediyesi pazarın eski yerinde açılabilmesi halinde gerekli önlemlerin alınabileceğini bildirdi. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan ile Belediye Başkanı Turan Hançerli başkanlığında yapılan toplantının ardından pazarın açılmasına ve önlemlerin titizlikle uygulanmasına karar verildi.

Bu sabahtan itibaren Merkez Mahallesi'ndeki 530 esnaf 700 pazar tezgahını açtı. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi görüşmelerin olumlu sonuçlanarak pazarın yeniden açılmasından memnun olduklarını belirten Pazarcılar Odası Başkan Vekili Emin Tanış, 'Esnafımız da, bu mahalledeki halkımız da mahkum olmuştu. Halk marketlere mahkum edilmişti. Hayırlı olsunö dedi.

Pazarcılar ve erken saatte alışverişe gelenler haftalar sonra yeniden mahalleye gelerek tezgah açmalarından son derece memnun olduklarını söyledi.