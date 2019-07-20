Avlakkaya Vadisi, Karagöl ve Batmış Gölü "hassas alan" ilan edildi
1 saat önce
Cumhurbaşkanı kararıyla Eskişehir'deki Avlakkaya Vadisi ile Denizli'deki Karagöl ve Bitlis'teki Batmış gölü, "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.
Cumhurbaşkanı Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:45 Kaynak: AA
kararıyla Eskişehir
'deki Avlakkaya Vadisi ile Denizli
'deki Karagöl
ve Bitlis
'teki Batmış gölü, "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.
Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, potansiyel doğal sit alanı kapsamına giren Eskişehir Mihalgazi
ve Tepebaşı
ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Avlakkaya Vadisi, Denizli Bozkurt
ilçesinde bulunan Karagöl ile Bitlis Adilcevaz
ilçesindeki Batmış Gölü, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
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