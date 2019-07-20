Son Dakika Haberleri: Avlakkaya Vadisi, Karagöl ve Batmış Gölü "hassas alan" ilan edildi
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Avlakkaya Vadisi, Karagöl ve Batmış Gölü "hassas alan" ilan edildi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı kararıyla Eskişehir'deki Avlakkaya Vadisi ile Denizli'deki Karagöl ve Bitlis'teki Batmış gölü, "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

Avlakkaya Vadisi, Karagöl ve Batmış Gölü
Cumhurbaşkanı kararıyla Eskişehir'deki Avlakkaya Vadisi ile Denizli'deki Karagöl ve Bitlis'teki Batmış gölü, "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.
Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, potansiyel doğal sit alanı kapsamına giren Eskişehir Mihalgazi ve Tepebaşı ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Avlakkaya Vadisi, Denizli Bozkurt ilçesinde bulunan Karagöl ile Bitlis Adilcevaz ilçesindeki Batmış Gölü, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
Cumhurbaşkanı, Eskişehir, Denizli, Karagöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:45 Kaynak: AA
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