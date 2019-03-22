Avrasya Tüneli Pazar Günü Trafiğe Kapatılacak
1 saat önce
Avrasya Tüneli, 24 Mart Pazar günü yapılacak olan Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle saat 06.00'dan etkinlik bitimine kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
Avrasya Tüneli
, 24 Mart Pazar günü yapılacak olan Cumhur İttifakı Büyük İstanbul
Mitingi nedeniyle saat 06.00'dan etkinlik bitimine kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Asya
ile Avrupa
yakasını deniz tabanının altından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, 24 Mart Pazar günü İstanbul Valiliğinin kararıyla Yenikapı'da yapılacak olan Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle, saat 06.00'dan etkinlik bitimine kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
(Zöhre Alagöz/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:01 Kaynak: İHA
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