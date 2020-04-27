Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

6 saat önce

Moldova, Azerbaycan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Moldova, Azerbaycan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 kaynaklı ölenlerin sayısı 4 artarak 102, ?14'ü sağlık çalışanı 73 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 3 bin 481 oldu.

Bugünden itibaren parkların ve bazı işletmelerin faaliyete başladığı ülkede toplam vakaların 866'sının sağlık personeli olduğu belirtildi.

Kamu personelinin 4 Mayıs'a kadar idari izinli olduğu Moldova'da, 15 Mayıs'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Azerbaycan'da ölü sayı 22'ye çıktı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan'da 33 kişide daha virüsün tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 1678'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1 artarak 22'ye, 23 kişinin iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısının 1162'ye ulaştığı kaydedildi.

Bugüne kadar 128 bin 807 Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede 494 hastanın tedavisi sürüyor.

Vakaların azalmasıyla bazı kısıtlamaların kaldırıldığı Azerbaycan'da, kozmetik, kimyasal ve elektronik ürün, mobilya, otomobil, tarım makineleri için yedek parça, kitap, gazete, elbise, ayakkabı, çiçek ve gübre satan yerlerin yanı sıra kırtasiye ve kuyumcular açıldı.

Kazakistan'da karantina önlemleri yumuşatılıyor

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 44 artarak 2 bin 835, taburcu olanların sayısı da 43 artarak 725 oldu.

Sağlık Bakanlığı Ürün ve Hizmet Güvenliği Kalite Kontrolü Komitesi Başkanı Timur Sultangaziyev, vakaların 820'sinin sağlık çalışanları olduğunu bildirdi.

Geçen hafta vaka sayısında artışın yüzde 4,5 ila 8 olduğunu belirten Sultangaziyev, "Bu geometrik bir artış değil, ılımlı bir artış olarak kabul edilebilir. Ancak bazı bölgelerde vakalarda yüzde 50 artış görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan OHAL Devlet Komisyonu, bugün itibarıyla ülkedeki ulaştırma, depolama, tarım, otomobil, inşaat ve finans alanında faaliyet gösteren işletmelerin sıhhi kurallara sıkı bir şekilde uyulması şartıyla çalışmasına izin verildiğini duyurdu.

Karantina uygulanan Çimkent şehrinde söz konusu işletmeler 1 Mayıs'tan itibaren çalışmaya başlayacak.

Komisyon kararıyla, karantina bölgesi sınırlarında vatandaşların yazlıklarına gitmesine de izin verildi.

Ayrıca 1 Mayıs itibarıyla Nur Sultan- Almatı uçak seferlerinin ilk aşamada günde 4 sefer olmak şartıyla başlatılmasına karar verildi.

Enformasyon ve Toplumsal Gelişme Bakanı Dauren Abayev, seferlerin sıhhi normların güçlendirilmesiyle yapılacağını belirterek, yolcuların yanında Kovid-19 test sonuçlarını gösteren belge taşımaları gerektiğini vurguladı.

Abayev, yurt dışında 175 bin Kazak vatandaşının bulunduğuna dikkati çekerek, "ABD'den 179, Polonya'dan 65, İsrail'den 28 vatandaşı tahliye edeceğiz. Rusya'dan mayıs ayında 6 binin üzerinde vatandaşın ülkeye getirilmesi planlanıyor." dedi.

Nur Sultan Valiliği de bugün itibarıyla evlerin bahçelerinde gezmeye izin verdi ancak yaşlılar ve kronik hastalıkları olanların evde kalmalarını istedi.

Kazakistan'da bugüne kadar 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Özbekistan'da 103 kişi iyileşti

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 103 Kovid-19 hastasının iyileşmesiyle sağlığına kavuşan kişi sayısının 892'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, bugüne kadar 250 bin Kovid-19 testinin yapıldığı, 81 bin kişinin de gözetimde tutulduğu aktarıldı.

Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği Özbekistan'da, 1887 vakanın tespit edildiği açıklanmıştı.

Rusya'da uzay endüstrisi alanında çalışan 3 kişi öldü

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 200 bin kişinin çalıştığı uzay endüstrisinde virüs tespit edilen toplam 111 kişiden 3'ünün hayatını kaybettiğini ve 11'inin iyileştiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bakanlığa bağlı okullardaki eğitim sürecinin 5 Mayıs'ta sonlandıracağını duyurdu.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Müdürü Anna Popova da Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirlerin 12 Mayıs'a kadar uzatılması gerektiğini belirtti.

Kovid-19 kaynaklı 794 kişinin hayatını kaybettiği Rusya'da, 87 bin 147 vakanın bulunduğu açıklanmıştı.

Azerbaycan, Moldova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 07:42 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık 64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir? Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor Nur Yerlitaş'ın son röportajı tekrar gündem oldu! Ameliyat sürecini böyle anlatmıştı Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım
Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor         
00:42
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik         
00:28
Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO'ları gösteren 3 video yayınladı Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO'ları gösteren 3 video yayınladı         
00:11
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti         
00:00
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor         
23:56
Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz         
23:37
35 metre yükseklikteki falezlerin üzerinde fotoğraf çektirmek isteyen kadın, canından oldu 35 metre yükseklikteki falezlerin üzerinde fotoğraf çektirmek isteyen kadın, canından oldu         
23:35
Portekiz'de karantinada bulunan Cristiano Ronaldo, İtalya'ya dönme kararı aldı Portekiz'de karantinada bulunan Cristiano Ronaldo, İtalya'ya dönme kararı aldı         
23:21
Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu         
23:01
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış         
22:52
Hollandalı futbolcu Babel'den Galatasaray'a gönderme: Ben bitti demeden bitmeyecek Hollandalı futbolcu Babel'den Galatasaray'a gönderme: Ben bitti demeden bitmeyecek         
22:47
ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı         
22:43
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek         
22:42
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı         
22:33
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüs uyarısı: Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına aldık Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüs uyarısı: Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına aldık         
22:33
"BM anlaşması hükmünü yitirdi" diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti         
22:28
Hollandalı teknik direktör Advocaat: Fenerbahçe'deyken oyuncular beni sevmezdi Hollandalı teknik direktör Advocaat: Fenerbahçe'deyken oyuncular beni sevmezdi         
22:12
Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı         
21:57
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi         
21:57
Mersin'de limonla ilgili kurgu haber yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı Mersin'de limonla ilgili kurgu haber yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı         
21:47
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 210 bini geçti Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 210 bini geçti         
21:46
Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma, yakın arkadaşına 3 milyon euro kaptırdı Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma, yakın arkadaşına 3 milyon euro kaptırdı         
21:33
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti kınıyoruz Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti kınıyoruz         
21:22
Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım         
21:13
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor         
20:59
İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek: Ali Erbaş hocamızı seviyoruz İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek: Ali Erbaş hocamızı seviyoruz         
20:58
Fransa'da 27 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 23 bin 293'e yükseldi Fransa'da 27 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 23 bin 293'e yükseldi         
20:50
4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak 4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak         
20:50
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını ikiye katladı Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını ikiye katladı         
20:47
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Skala'yı kadrosuna katıyor Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Skala'yı kadrosuna katıyor         
20:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2020 02:19:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]