Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika

Moldova, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 691 artarak 56 bin 579, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 13 artışla 1366'ya yükseldi.

Virüsten 480 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı da 40 bin 955'e ulaştı.

Ülkede 14 bin 258 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Moldova Başbakanı İon Chicu, Kovid-19 vakalarının 1 Eylül'de eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle bir süre sonra daha da artacağını ifade etti.

Chicu, salgın nedeniyle okul ve işletmelerin kapatılmayacağını belirtti.

Moldova'da, bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor. "Kırmızı" olarak belirlenen bölgelerde ise sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilirken, salgına karşı tedbirler sıkılaştırıldı. Söz konusu liste 2 haftada bir güncellenecek.

Ülkede nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Temmuz ayı ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısında 3 gün önce 1022 vakanın görülmesiyle rekor yaşanmıştı.

Belarus'ta vaka sayısı 80 bini geçti

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 443 artarak 80 bin 295'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 6 artışla 857'ye çıktı.

Virüs tedavisi gören 91 kişi sağlığına kavuştu ve böylece iyileşen sayısı 75 bin 239 oldu.

4 bin 199 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, nisan ayı sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmiş, ağustosta 100'ün altında görülmüştü.

Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, 3 gündür yeniden 400'ün üzerinde görülüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 191 artarak 58 bin 612'ye, virüsten ölenlerin sayısının ise 1 artışla 477'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 281 artarak 55 bin 281 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 94'ünün iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 851 hastanın ise tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, geçen ay yükselişe geçmiş ve 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 40 artarak 9 bin 935'e, virüsten ölenlerin sayısı ise 1 artışla 78'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 42 artarak 8 bin 749'a yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 77 ölümün gerçekleştiği ülkede 1109 kişinin tedavisi sürüyor.