Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Moldova, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor, System.String[]

Moldova, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 691 artarak 56 bin 579, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 13 artışla 1366'ya yükseldi.

Virüsten 480 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı da 40 bin 955'e ulaştı.

Ülkede 14 bin 258 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Moldova Başbakanı İon Chicu, Kovid-19 vakalarının 1 Eylül'de eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle bir süre sonra daha da artacağını ifade etti.

Chicu, salgın nedeniyle okul ve işletmelerin kapatılmayacağını belirtti.

Moldova'da, bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor. "Kırmızı" olarak belirlenen bölgelerde ise sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilirken, salgına karşı tedbirler sıkılaştırıldı. Söz konusu liste 2 haftada bir güncellenecek.

Ülkede nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Temmuz ayı ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısında 3 gün önce 1022 vakanın görülmesiyle rekor yaşanmıştı.

Belarus'ta vaka sayısı 80 bini geçti

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 443 artarak 80 bin 295'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 6 artışla 857'ye çıktı.

Virüs tedavisi gören 91 kişi sağlığına kavuştu ve böylece iyileşen sayısı 75 bin 239 oldu.

4 bin 199 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, nisan ayı sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmiş, ağustosta 100'ün altında görülmüştü.

Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, 3 gündür yeniden 400'ün üzerinde görülüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 191 artarak 58 bin 612'ye, virüsten ölenlerin sayısının ise 1 artışla 477'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 281 artarak 55 bin 281 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 94'ünün iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 851 hastanın ise tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, geçen ay yükselişe geçmiş ve 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 40 artarak 9 bin 935'e, virüsten ölenlerin sayısı ise 1 artışla 78'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 42 artarak 8 bin 749'a yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 77 ölümün gerçekleştiği ülkede 1109 kişinin tedavisi sürüyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 19:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi Fatma Şahin, marul vermek istediği maymunun taşlı saldırısına uğradı Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, Türkiye'yi yeni "sözde soykırım" ile suçladı Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 57 can kaybı, 1429 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 57 can kaybı, 1429 yeni hasta tespit edildi         
19:17
8 gün önce kaybolan balıkçı, ağaca asılı halde ölü bulundu 8 gün önce kaybolan balıkçı, ağaca asılı halde ölü bulundu         
17:49
Kadınlar futbolda ilk kez oynanan El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i 4-0 yendi Kadınlar futbolda ilk kez oynanan El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i 4-0 yendi         
17:13
Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu         
16:56
Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı         
15:16
Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı         
13:51
Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı         
11:58
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı         
11:03
Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi         
09:43
Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor         
08:38
Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı         
00:26
Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz         
22:09
Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış         
21:35
Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı         
17:38
Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha         
17:18
Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi         
15:46
Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2020 19:58:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei