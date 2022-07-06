Avro Bölgesi'nde yüksek enflasyon nedeniyle gıda harcamaları art arda iki aydır azaldı - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde yüksek enflasyon nedeniyle gıda harcamaları art arda iki aydır azaldı

06.07.2022 15:39
Avro Bölgesi'nde yüksek enflasyon nedeniyle gıda harcamaları art arda iki aydır azaldı

Avro Bölgesi tüketicileri, fiyatlardaki ani artışlar nedeniyle art arda ikinci ayda gıda, içecek ve tütün harcamalarını azalttı.

Avro Bölgesi tüketicileri, fiyatlardaki ani artışlar nedeniyle art arda ikinci ayda gıda, içecek ve tütün harcamalarını azalttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) mayıs ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar mayısta, nisana kıyasla yüzde 0,4 artış beklentisine karşı yüzde 0,2 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yine yüzde 0,2 yükseldi. Nisan 2022'de perakende satışlar yüzde 1,4 azalmıştı.

AB'de ise perakende satışlar, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde olarak değişmezken, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 0,8 arttı.

Eurostat verilerine göre Avro Bölgesi'nde yiyecek, içecek ve tütün ürünleri harcamaları ise yıllık yüzde 3,6 düşüş gösterdi. Söz konusu ürünlerin satışları nisanda da yine yüzde 3,6 düşüş göstermişti. Veriler, bölge tüketicilerinin iki aydır art arda gıda harcamalarını düşürdüğünü ortaya koydu.

Petrol fiyatlarının artmasına rağmen bölgede akaryakıt satışlarının yıllık yüzde 5,6 artması da dikkati çekti.

Mayısta perakende satışlardaki genel artış, giyim, ilaç ve kozmetik gibi gıda dışı ürünlerdeki yüzde 1,2'lik artıştan kaynaklandı.

Eurostat'a göre, gıda, alkol ve tütün fiyatları mayısta yüzde 7,5, haziranda ise yüzde 8,9 arttı.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde mayısta yüzde 8,1 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda maliyetlerinin artmaya devam etmesiyle haziranda yüzde 8,6'ya çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Enflasyonda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefi, şimdiden 4 katından fazla aşıldı.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avro Bölgesi'nde yüksek enflasyon nedeniyle gıda harcamaları art arda iki aydır azaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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