Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'de yapılacak - Son Dakika

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'de yapılacak

08.10.2020 10:42
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'de yapılacak, System.String[]

Mersin, 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Mersin, 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Avrupa Cimnastik Birliği (UEG) 2020 faaliyet programında yer alan ve 9-20 Aralık tarihleri arasında Azerbaycan'da yapılması planlanan 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası korona virüs pandemisi nedeniyle Türkiye'ye alındı. Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda yapılacak olan 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası, 9-13 Aralık tarihleri arası erkekler, 17-20 Aralık tarihleri arasında ise kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, "2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. 2013 Akdeniz Oyunları'ndan bu yana Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından ilimize kazandırılan birbirinden devasa tesislerimizde ulusal ve uluslararası bir çok organizasyona spor kenti Mersin kimliğiyle ev sahipliği yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu yıl Azerbaycan'da yapılması planlanan fakat yeni tip korona virüs pandemisi nedeniyle 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın ülkemize verilmesinin heyecanını yaşıyoruz. Mersin, 2013 Akdeniz Oyunları'ndan sonra bir çok farklı branşta uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmıştır. Organizasyon anlamında tecrübeli bir il olarak Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın da hep birlikte üstesinden geleceğimize inanıyorum. Hazırlıklarımıza korona virüs tedbirlerimizi alarak başladık. Bu organizasyonun ülkemize verilmesinde başta Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ev sahipliğini yapacağımız Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonasına katılacak olan tüm sporculara şimdiden başarılar diliyorum. Ülkemize ve ilimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - MERSİN

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'de yapılacak

Azerbaycan, Cimnastik, Avrupa, Mersin, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'de yapılacak - Son Dakika Spor

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