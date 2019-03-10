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Avrupa Atmalar Kupası'nda 2'nci Madalya Alperen Karahan'dan Geldi

23 dakika önce

İSTANBUL / DHA- Avrupa Atmalar Kupası'nda Türkiye'ye ikinci madalyayı gülle atmada Alperen Karahan getirirken, Türkiye U20 rekorunun da yeni sahibi oldu.

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İSTANBUL/ DHA- 

Avrupa Atmalar Kupası'nda Türkiye'ye ikinci madalyayı gülle atmada Alperen Karahan getirirken, Türkiye U20 rekorunun da yeni sahibi oldu.

Henüz 18 yaşında olan milli gülleci Alperen Karahan, Slovakya'nın Samorin kentindeki Avrupa Atmalar Kupası'nda U23 yaş kategorisinde üçüncülüğü aldı. Karahan, 15 sporcunun bulunduğu yarışmada 18.47'lik derecesiyle Osman Can Özdeveci'ye ait 7.26 kilo gülle U20 Türkiye rekorunun sahibi oldu. Karahan, U20 yaş grubunda atılan 6 kiloluk güllenin rekorunu da daha önce ele geçirmişti.

Alperen Karahan, Samorin'de ilk gün cirit atmada üçüncü olan Eda Tuğsuz'dan sonra podyuma çıkan ikinci Türk atlet oldu.

EMEL DÖRDÜNCÜ OLDU

Gülle atma kadınlarda eski Avrupa Kupası şampiyonu Emel Dereli, ikinci günde müsabakaya çıktı. Emel, İsveçli Fanny Roos'un kazandığı gülle atma mücadelesini 17.56'lık atışıyla dördüncü sırada noktaladı.

İki günlük müsabakalarda Türk atletlerin aldığı dereceler şöyle:

ERKEKLER

Gülle atma: 15. Osman Can Özdeveci - 18.80

Disk atma: 15. Yusuf Yalçınkaya - 54.68

Cirit atma: 12. Emin Öncel - 72.05

Çekiç atma: 17. Özkan Baltacı - 70.76

Cirit atma U23: 12. Ümmet Değermenci - 66.85

Disk atma U23: 18. Oğuzhan Özdayı - 48.30

Gülle atma U23: 3. Alperen Karahan - 18.47

Çekiç atma U23: 13. Hakan Mert Sözüdiri - 60.57

KADINLAR

Gülle atma: 4. Emel Dereli - 17.56

Disk atma: 22. Semra Türk - 46.78

Çekiç atma: 27. Zeliha Uzunbilek - 61.58

Cirit atma: 3. Eda Tuğsuz - 64.83

Gülle atma U23: 9. Sinem Yıldırım - 14.24

Disk atma U23: 6. Özlem Becerek - 53.75

Çekiç atma U23: 13. Deniz Yaylacı - 57.67

Cirit atma U23: 11. Esra Türkmen - 49.12

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:14 Kaynak: DHA

Türkiye, DHA, Avrupa, Spor
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