Putin'in seferberlik ilanı sonrası Avrupa Birliği ülkelerinden yeni hamle! Yaptırım paketi hazırlıyorlar - Son Dakika
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Putin'in seferberlik ilanı sonrası Avrupa Birliği ülkelerinden yeni hamle! Yaptırım paketi hazırlıyorlar

22.09.2022 09:28

Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya Devlet Başkanı Putin'in kısmi seferberlik ilanı ve nükleer silah tehdidinden sonra Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi hazırlama kararı aldı. Bunun yanında Ukrayna'ya silah desteğinin arttırılmasına karar verildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını olağanüstü ve özel nitelikli toplantıya çağırdı. Toplantı bitiminde açıklamalarda bulunan Borrell, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da toplantının bir kısmına katıldığını ve yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgi paylaştığını söyledi.

"RUSYA KİTLE İMHA SİLAHLARI KULLANMA TEHDİDİNDE BULUNDU"

Borrell, "Putin'in Ukrayna'yı yok etmeye çalıştığı çok açık. Askeri olarak başarısız olduğu için tüm ülkeyi farklı yollarla yok etmeye çalışıyor" diye konuştu. Rusya'da kısmi seferberlik ilan edildiğini, işgal edilen Ukrayna topraklarında yasa dışı referandum düzenlenmesinin planlandığını anımsatan Borrell, ayrıca Rusya'nın nükleer silah başta olmak üzere kitle imha silahları kullanma tehdidinde bulunduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği ülkeleri, Putin'in seferberlik ilanı sonrası harekete geçiyor! Yeni yaptırım paketi yolda
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell.

"RUSYA'NIN EYLEMLERİ CİDDİ KÜRESEL SONUÇLAR DOĞURDU"

Borrell, Rusya'nın eylemlerinin dünya çapında barış ve güvenliği tehdit ettiğini, bunu gıda ve enerji fiyatlarını yükselterek ciddi küresel sonuçlar doğurduğunu anlattı. "Rusya'ya karşı ek kısıtlayıcı tedbirler derhal teklif edilecektir" diyen Borrell, bu yaptırımların diğer ortaklarla koordineli biçimde hazırlanacağını vurguladı.

"UKRAYNA ORDUSUNU DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Borrell, Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkını kullandığını anımsatarak, ülkenin uluslararası kabul görmüş sınırları içinde yer alan işgal altındaki topraklarını kurtarabileceğini ifade etti. Ukrayna'ya gerektiği sürece askeri teçhizat tedarik edeceklerini anlatan Borrell, "Ukrayna ordusunu desteklemeye ve silah sağlamaya devam edeceğiz" dedi. Borrell, Rusya'nın son açıklamalarının Ukrayna'ya sağlayacakları desteği değiştirmeyeceğini vurguladı. Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar belirleyeceklerini vurgulayan Borrell, "Hem kişisel hem de sektörel yeni kısıtlayıcı önlemler alacağız" dedi.

YORUMLAR
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AB Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor AB Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor AB ve İngiltere: Rusya'nın seferberlik ilanı zayıflık ifadesi AB ve İngiltere: Rusya'nın seferberlik ilanı zayıflık ifadesi
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin'in seferberlik ilanı sonrası Avrupa Birliği ülkelerinden yeni hamle! Yaptırım paketi hazırlıyorlar - Son Dakika

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