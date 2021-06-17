Avrupa Birliğinden Süloğlu'na hibe kepçe ve kamyon - Son Dakika

Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi ikinci teklif çağrısı kapsamında CB005.2.12.116 numaralı "Doğayı Birlikte Korumak" isimli AB projesi kapsamında alınan kepçe ve kamyon teslim töreninde konuşan Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran;" bugün ilçemizin en mutlu ve gurur verici bir gününü hep birlikte yaşıyoruz. Bizler halkımıza hizmet etmek üzere çıktığımız ilk gün " Önce İnsan" dedik. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza fayda sağlayacak tüm hizmetlerde yer almaya çalışıyoruz. En önemlisi de belediye bütçemizden para çıkmadan ilçemize ve belediyemize araçlar almak, binalar inşa etmektir. Bulgaristan'ın Sungurlar belediyesi ile yaptığımız bu güzel proje kapsamında 10.000'ne yakın fidan dikerek, 2 yeni araç belediyemize kazandırdık. Hem doğamızı koruyacağız hem de aldığımız kepçe ve kamyonla halkımıza hizmet edeceğiz. Bu proje ile Hayallerini Kaleme Döken, Kalemini Alın Teriyle Birleştiren, Bu Projelerde Emeği Geçen Başta Belediye Personelime Ve Katkı Sunan Devlet Büyüklerimize, Edirne Avrupa Birliği Başkanlığına, Proje ortamız Sungurlar Belediye Başkanı Dr. Georgi Kenov'a Süloğlu Halkım adına Teşekkür Ederim" dedi.

Ekskavatör Kepçe ve Kamyon teslim törenine Sungurlar Belediye Başkanı Dr. Georgi Kenov, İl ve İlçe Meclis Üyeleri, Muhtarlar, Firma yetkilileri ve STK Başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.