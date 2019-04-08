Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları

Avrupa Borsaları

1 saat önce

Avrupa borsaları, haftaya düşüşle başladı.

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Avrupa borsaları, haftaya düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,19 azalışla 387,52 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,32 kayıpla 11.971,27 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 değer kaybıyla 7.432,39 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 azalışla 5.469,37 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,44 kayıpla 9.468,28 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,14 gerileme ile 21.722,50 puan seviyelerinde seyrediyor.

Avrupa'da, Brexit gelişmeleri gündemin odağındaki yerini koruyor. AB ile vardığı Brexit anlaşmasına Avam Kamarası'nın onayını alamayan İngiltere, normal takvime göre 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i 12 Nisan'a erteleme konusunda AB ile uzlaşmıştı. İngiltere'nin erteleme talebi, 10 Nisan'da yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacak.

Analistler, bu hafta başlayacak bilanço döneminde ABD'li şirketlerin karlarının azalabileceğine yönelik haberlerle yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveninin takip edileceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:17 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, İngiltere, Avrupa, Ekonomi
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