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Avrupa borsaları

6 saat önce

Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı başladı.

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Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,16 değer kaybıyla 405,23 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,37 azalışla 13.180,58 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 düşüşle 7.332,46 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,18 kayıpla 9.177,70 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 azalışla 5.903,98 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,21 gerileyerek 23.529,34 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1011 ve sterlin/dolar paritesi 1,2838 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki müzakerelere ilişkin gelişmeler ile makro ekonomik verilerin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Bugün açıklanan veriye göre Almanya ekonomisinin yılın 3'üncü çeyreğinde yıllık yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde büyüdüğünü hatırlatan analistler, İngiltere'de ekim ayı perakende satışlar ve Avro Bölgesi 3. çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini bildirdi.

İngiltere, İspanya, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:58 Kaynak: AA
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