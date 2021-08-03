Avrupa borsaları, Almanya hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları haftanın ikinci işlem gününü Almanya hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,2 artışla 465,38 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 artarak 7.105,72 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,02 yükselerek 25.356,15 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 değer kazanarak 6.723,81 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,09'luk düşüşle 15.555,08 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.25 itibarıyla yüzde 0,03 değer kaybederek 1,186 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelere ve artan vaka sayılarına odaklandı.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4, 2020'nin haziran ayına göre de yüzde 10,2 artış gösterdi.