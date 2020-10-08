Avrupa borsaları güne yükselişle başladı - Son Dakika

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

08.10.2020 10:49
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı, System.String[]

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artışla 367 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 13.030 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 5.954 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 primle 4.908 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 artışla 6.963 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 19.560 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,1771'den işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam yayımlanan toplantı tutanaklarında ilave mali desteğe devam edilmemesi halinde ekonomik toparlanmanın riske girebileceğine dikkati çekmesinin ardından küresel piyasalarda risk iştahının arttığını belirtti.

Brexit konusuna ilişkin belirsizliklerin devam etmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki vaka artışlarının bölgesel de olsa sıkı tedbirleri gündeme getirmesinin risk iştahını törpüleyen ana etkenler olmaya devam ettiğini bildiren analistler, bugün yayımlanacak olan Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının da piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini, Brexit görüşmeleri ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

İngiltere, İspanya, Almanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi

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