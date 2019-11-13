Son Dakika Haberleri: Avrupa Curling Şampiyonası hafta sonu İsveç'te başlayacak
Son Dakika Spor Avrupa Curling Şampiyonası hafta sonu İsveç'te başlayacak - Son Dakika Spor

Avrupa Curling Şampiyonası hafta sonu İsveç'te başlayacak

7 saat önce

Avrupa Curling Şampiyonası, 16-23 Kasım tarihlerinde İsveç'te yapılacak.

Avrupa Curling Şampiyonası hafta sonu İsveç'te başlayacak, System.String[]

Avrupa Curling Şampiyonası, 16-23 Kasım tarihlerinde İsveç'te yapılacak.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Helsingborg kentindeki şampiyonaya 18 ülke katılacak.

Türk Kadın Milli Takımı grubunda Belarus, İngiltere, İspanya, Finlandiya, Macaristan, İtalya, Litvanya, Polonya ve Slovakya ile mücadele ederken, Erkek Milli Takımı da grubunda Polonya, Litvanya, Letonya, İsrail, Fransa, Belarus ve Avusturya ile karşılaşacak.

Erkek Milli Takımı grubundaki ilk maçta Litvanya karşısına çıkarken, kadınlar da Polonya ile mücadele edecek.

Erkek ve Kadın Milli Takımları'nda yer alan isimler ise şöyle:

Kadın Milli Takımı:

Dilşat Yıldız, Öznur Polat, Mihriban Polat, Semiha Konuksever ve Özlem Polat

Erkek Milli Takımı:

Uğurcan Karagöz, Oğuzhan Karakurt, Zeki Uçan, Enes Çağlayan ve Orhun Yüce.

Avrupa, İsveç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının eşi konuştu: 15 gün önce intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti
Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'lıları sınır dışı etmesi, Avrupa ülkelerinde panik yarattı Arsenal, Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek istiyor A Milli Takım İzlanda'da saatlerce beklerken, İzlanda Milli Takımı beklemeden İstanbul Havalimanı'ndan geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 17:40:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Curling Şampiyonası hafta sonu İsveç'te başlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]