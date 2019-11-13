Avrupa Curling Şampiyonası hafta sonu İsveç'te başlayacak

Avrupa Curling Şampiyonası, 16-23 Kasım tarihlerinde İsveç'te yapılacak.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Helsingborg kentindeki şampiyonaya 18 ülke katılacak.

Türk Kadın Milli Takımı grubunda Belarus, İngiltere, İspanya, Finlandiya, Macaristan, İtalya, Litvanya, Polonya ve Slovakya ile mücadele ederken, Erkek Milli Takımı da grubunda Polonya, Litvanya, Letonya, İsrail, Fransa, Belarus ve Avusturya ile karşılaşacak.

Erkek Milli Takımı grubundaki ilk maçta Litvanya karşısına çıkarken, kadınlar da Polonya ile mücadele edecek.

Erkek ve Kadın Milli Takımları'nda yer alan isimler ise şöyle:

Kadın Milli Takımı:

Dilşat Yıldız, Öznur Polat, Mihriban Polat, Semiha Konuksever ve Özlem Polat

Erkek Milli Takımı:

Uğurcan Karagöz, Oğuzhan Karakurt, Zeki Uçan, Enes Çağlayan ve Orhun Yüce.