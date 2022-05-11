Avrupa'da birçok uçuşta maske zorunluluğu kalkıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa'da birçok uçuşta maske zorunluluğu kalkıyor

11.05.2022 12:21
Avrupa'da birçok uçuşta maske zorunluluğu kalkıyor

Avrupa Birliği'nin (AB) havacılık ve sağlık kurumları, 16 Mayıs'tan itibaren uçaklarda ve havalimanlarında Kovid-19 salgınına karşı uygulanan maske zorunluluğunun kaldırılmasını tavsiye etti.

Avrupa Birliği'nin (AB) havacılık ve sağlık kurumları, 16 Mayıs'tan itibaren uçaklarda ve havalimanlarında Kovid-19 salgınına karşı uygulanan maske zorunluluğunun kaldırılmasını tavsiye etti.

AB Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ile Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), uçak seyahatlerinde sağlıkla ilgili güvenlik tedbirlerinde güncelleme yaptı.

İki kurumun ortak açıklamasında, havalimanlarında ve uçakların içinde tıbbi maske zorunluluğuna yönelik uygulamanın kaldırılması tavsiye edildi.

EASA Direktörü Patrick Ky, "Avrupa genelinde ulusal makamların toplu ulaşım hakkında uyguladığı gerekliliklerdeki değişime uygun olarak, gelecek haftadan itibaren uçak seyahatlerinde yüz maskeleri zorunlu olmayabilecek." ifadesini kullandı.

Yolcuların sorumluluk içinde davranmasını isteyen Ky, kendini hasta hisseden, aksıran veya öksüren kişilerin diğer yolcuların sağlığını düşünerek maske takmasının önemli olduğuna işaret etti.

Uçuşlarda kalkış ve varış ülkelerindeki sağlık kurallarına saygı gösterilerek yolcular bu kurallar hakkında zamanlıca bilgilendirilecek.

Maskeyle ilgili kurallar hava yolu şirketlerinin uygulamasına göre de değişiklik gösterebilecek. Örneğin toplu taşımada maske zorunluluğu bulunan bir yere yapılacak uçuşlarda hava yolu şirketi maske takılmasını talep edebilecek.

Bağışıklık sistemi zayıf veya kronik bazı hastalıkları bulunan yolcuların da maske takması gerekecek. Havalimanlarında da yolcuların sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyması istenecek.

Avrupa ülkelerinin birçoğunda Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki uygulamalar son aylarda gevşetilmişti. İngiltere, Hollanda, Danimarka gibi birçok Avrupa ülkesinde neredeyse hiçbir Kovid-19 tedbiri kalmamış durumda. Bazı ülkelerde ise toplu taşımada maske mecburiyeti gibi az sayıda uygulama devam ediyor.

YORUMLAR
500
İsrail'den kalkışa hazırlanan AnadoluJet uçuşu yolcuların kaza fotoğrafları alması üzerine iptal edildi İsrail'den kalkışa hazırlanan AnadoluJet uçuşu yolcuların kaza fotoğrafları alması üzerine iptal edildi Yolcuların telefonuna gelen fotoğraf panik yarattı! Uçak pistten geri döndü Yolcuların telefonuna gelen fotoğraf panik yarattı! Uçak pistten geri döndü

Avrupa Birliği, Havacılık, Mayıs, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa'da birçok uçuşta maske zorunluluğu kalkıyor - Son Dakika


Son Dakika
17:05 Beşiktaş'ta dengeler değişiyor! Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi'ye rakip oldu
16:55 İlyas Salman'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Nagehan'ı görmek beni de üzdü ama hata kredisi tanımadık
16:55 Gezi Davası'nın hâkiminin eşi hakkında "FETÖ itirafçısı" ifadesi kullanan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı
16:48 Paraguaylı Savcı Marcelo Pecci balayında silahlı saldırı sonucu öldürüldü!
16:46 İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu! Sığınmacılara yönelik sözleri sebep gösterildi
16:40 Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Selman: Dünya her düzeyde enerji kapasitesinin tükenmesiyle karşı karşıya
16:13 ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon yüzde 8,3'e geriledi
16:04 Fernando Muslera: Kadıköy'deki şampiyonluğu unutamıyorum
16:00 Arkadaşlarına veda notu bırakıp, Karadeniz'e atladı: Yusuf'un hazin sonu
15:56 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan hakkında tahliye kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 17:21:37. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa'da birçok uçuşta maske zorunluluğu kalkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement