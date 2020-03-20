- Avrupa'daki radyo istasyonlarından aynı anda Korona virüse karşı moral şarkısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Avrupa'daki radyo istasyonlarından aynı anda Korona virüse karşı moral şarkısı - Son Dakika

- Avrupa'daki radyo istasyonlarından aynı anda Korona virüse karşı moral şarkısı

7 saat önce

- Avrupa'daki radyo istasyonlarından aynı anda Korona virüse karşı moral şarkısı Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkesindeki birçok radyo istasyonu İngiliz grup Gerry ve Pacemakers'ın "You Never Never Alone" (Asla yalnız yürümeyeceksin) şarkısını aynı anda çalarak moral verdi.

- Avrupa'daki radyo istasyonlarından aynı anda Korona virüse karşı moral şarkısı

BERLİN - Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkesindeki birçok radyo istasyonu İngiliz grup Gerry ve Pacemakers'ın "You Never Never Alone" (Asla yalnız yürümeyeceksin) şarkısını aynı anda çalarak moral verdi.

Dünya genelinde yüzlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsüne karşı, devletlerin vatandaşlara evde kalın çağrısına Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkesindeki birçok radyo istasyonu İngiliz grup Gerry ve Pacemakers'ın "You Never Never Alone" (Asla yalnız yürümeyeceksin ) şarkısını çalarak hem destek, hem de moral verdiler. Alman, WDR-2 moderatörü Fabian Raphael, dünyayı etkisi altında bırakan virüsü engellemek için uğraşan ve evlerinde kalan insanlara moral ve teşekkür etmek için bu şarkıyı çaldıklarını ifade etti.

Almanya'da, "You Never Never Alone", WDR 2, WDR 4, 1Live, SWR3, RBB Radyo Eins, hr3, YOU FM, Deutschlandfunk Kultur, Bayern 2, Antenne Niedersachsen ve BB Radio istasyonlarında aynı anda çalındı. Almanya'nın yanı sıra, İngiltere, Avusturya, İspanya, Bulgaristan, Belçika, Slovakya ve Romanya'daki istasyonlar da kampanyaya katıldı.

- Avrupa'daki radyo istasyonlarından aynı anda Korona virüse karşı moral şarkısı

Almanya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:10 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor
UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü
Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi         
21:10
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti         
12:36
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak         
11:50
İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak         
11:50
Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı         
11:43
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek         
11:21
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek         
10:51
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi         
09:19
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi         
23:56
Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 23:12:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Avrupa'daki radyo istasyonlarından aynı anda Korona virüse karşı moral şarkısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]