Son Dakika Haberleri: Avrupa, dönmek isteyen IŞİD üyelerine nasıl bakıyor?
Son Dakika Dünya Avrupa, dönmek isteyen IŞİD üyelerine nasıl bakıyor? - Son Dakika Dünya

Avrupa, dönmek isteyen IŞİD üyelerine nasıl bakıyor?

6 saat önce

IŞİD üyelerinin ülkelerine geri dönebilmesi konusunda Avrupa'nın yaklaşımı ne? euronews bu sorunun cevabını araştırdı.

Avrupa, dönmek isteyen IŞİD üyelerine nasıl bakıyor?, System.String[]

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Suriye'nin Deyrizor bölgesinde 1 km'ye sıkışan son IŞİD gruplarına operasyon gerçekleştirirken herkesin aklındaki soru bundan sonra ne olacağı?


Hali hazırda çok sayıda IŞİD savaşçısı ya Suriye'den kaçtı ya da SDG tarafından yakalandı. Ne var ki, yakalanmış olan bu kişilerin akıbeti bölgedeki ve küresel seviyedeki aktörler için bir sonraki ciddi sorunu ortaya çıkarmış durumda.

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Amerika Birleşik Devletleri, Euronews, Suriye, SDG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:24 
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