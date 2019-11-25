Avrupa, dönmek isteyen IŞİD üyelerine nasıl bakıyor?

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Suriye'nin Deyrizor bölgesinde 1 km'ye sıkışan son IŞİD gruplarına operasyon gerçekleştirirken herkesin aklındaki soru bundan sonra ne olacağı?



Hali hazırda çok sayıda IŞİD savaşçısı ya Suriye'den kaçtı ya da SDG tarafından yakalandı. Ne var ki, yakalanmış olan bu kişilerin akıbeti bölgedeki ve küresel seviyedeki aktörler için bir sonraki ciddi sorunu ortaya çıkarmış durumda.