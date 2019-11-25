Son Dakika › Dünya › Avrupa, dönmek isteyen IŞİD üyelerine nasıl bakıyor? - Son Dakika Dünya
Avrupa, dönmek isteyen IŞİD üyelerine nasıl bakıyor?
6 saat önce
IŞİD üyelerinin ülkelerine geri dönebilmesi konusunda Avrupa'nın yaklaşımı ne? euronews bu sorunun cevabını araştırdı.
ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Suriye'nin Deyrizor bölgesinde 1 km'ye sıkışan son IŞİD gruplarına operasyon gerçekleştirirken herkesin aklındaki soru bundan sonra ne olacağı?
Hali hazırda çok sayıda IŞİD savaşçısı ya Suriye'den kaçtı ya da SDG tarafından yakalandı. Ne var ki, yakalanmış olan bu kişilerin akıbeti bölgedeki ve küresel seviyedeki aktörler için bir sonraki ciddi sorunu ortaya çıkarmış durumda.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:24
Dünyanın en zenginlerinden Michael Bloomberg, ABD başkanlık yarışına girdiğini açıkladı Türkiye karşıtı tasarının Senato'da oylanmasını reddeden Lindsey Graham, kararının gerekçesini açıkladı İran'dan benzin zammı protestolarıyla ilgili 4 ülkeye tehdit: Sizi yok ederiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Trump, Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesi için talimat verdi