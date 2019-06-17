Son Dakika Haberleri: Avrupa Eskrim Şampiyonası Almanya'da başladı
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Avrupa Eskrim Şampiyonası Almanya'da başladı

59 dakika önce

Avrupa Eskrim Şampiyonası, Almanya'nın Düsseldorf kentinde başladı.

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Avrupa Eskrim Şampiyonası, Almanya'nın Düsseldorf kentinde başladı.
Düsseldorf Fuar Merkezi'nde başlayan şampiyonada ilk gün, Türkiye'yi erkekler flöre kategorisinde 3, kadınlar kılıç kategorisinde ise 4 sporcu temsil etti.
77 sporcunun mücadele ettiği erkekler flöre kategorisinde milli sporcu Martino Minuto, şampiyonayı 14. sırada tamamladı. Aynı kategoride Engin Batuhan Menküer 49'uncu, Tevfik Burak Babaoğlu ise 50'nci oldu.
66 sporcunun mücadele ettiği kadınlar kılıç kategorisinde ise milli sporcular Nisanur Erbil 42'nci, Fatma Zehra Köse 43'üncü, Iryna Shchukla 48'inci ve Deniz Selin Ünlüdağ 49'uncu sırayı aldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:09 Kaynak: AA
Düsselldorf, Avrupa, Almanya, Spor
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