Avrupa futbolunda kriz !.. - Son Dakika

Avrupa futbolunda kriz !..

19.04.2021 09:39
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Avrupa'da 12 büyük kulübün ortak açıklamasıyla Avrupa Süper Ligi'nin kurulması resmen gerçekleşti.

Avrupa'da 12 büyük kulübün ortak açıklamasıyla Avrupa Süper Ligi'nin kurulması resmen gerçekleşti.

İspanya'dan Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid, İngiltere'den Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea ve Tottenham Hotspur, İtalya'dan ise Juventus, Inter ve Milan kulüplerinden yapılan ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'nin kurulması kararı duyuruldu. Yapılan açıklamada kısa süre içerisinde başlaması planlanan oluşuma 3 kulübün daha dahil olacağı belirtildi. 15 kurucu kulüple birlikte toplamda 20 kulübün mücadele edeceği Süper Lig'de, 5 takımın her sezon değişeceği kaydedildi. Ağustos ayında başlaması planlanan turnuvada takımlar, 10'arlı 2 grupta yer alacak. Grupları ilk 3'te bitirenlerin direkt çeyrek finale yükselirken, ligi 4 ve 5'inci sırada tamamlayan takımlar ise çeyrek finale yükselmek için play-off oynayacak. Turnuvada çeyrek final ve yarı final maçları ise çift maç usulüne göre gerçekleşecek, final mayıs ayında oynanacak. Avrupa'daki karşılaşmaların kalitesini iyileştirme üzerine bir format oluşturma hedefinde olan kurucu kulüplerin toplamda 3,5 milyar euro'ya denk gelen bir ödemeyi paylaşacakları da belirtildi.

Avrupa Süper Ligi Başkanı olan Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, futbolun dünyada 4 milyardan fazla taraftarı olduğunu ve futbolun dünyadaki tek küresel spor olduğuna dikkat çekti. Büyük kulüpler olarak sorumluluklarının bu isteğe cevap vermek olduğuna dikkat çeken Perez, bu turnuvaya katılan oyuncuların 2022 Dünya Kupası'na katılmasına izin verilmemesi durumunda ise kendi Dünya Kupası turnuvalarını kuracakları belirtti.FIFA VE UEFA'DAN AÇIKLAMAAvrupa Süper Ligi'nin kurulduğunun açıklanmasının ardından FIFA'dan bir açıklama geldi. FIFA yaptığı açıklamada, uluslararası takvime ve değerlere karşı olan, Avrupa'da kopuk ve kapalı bir lig düşüncesine karşı olduklarını, her zaman dünya futbolunda birliktelikten yana olduklarına dikkat çekildi. UEFA ise turnuvaya katılmayı reddeden Fransa ve Almanya kulüplerine teşekkür etti. UEFA, "FIFA ve tüm üye federasyonlar, bu projeye karşı durmaya devam edeceğiz. Söz konusu turnuva, toplumun dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda, yalnızca birkaç kulübün çıkarına dayanan bir projedir. Bunun gerçekleşmesini önlemek için hem adli hem de sportif olmak üzere her türlü önlemi almayı değerlendireceğiz. Futbol, ??açık müsabakalara ve sportif liyakate dayanır; başka türlüsü düşünülemez" açıklamaları yapıldı. Ayrıca bu turnuvada oynayan oyuncuların milli takım turnuvalarında oynamasına da izin verilmeyebileceği açıklandı.Öte yandan Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin de Avrupa Kulüpler Birliği'nden (ECA) ayrıldığı belirtildi.İNGİLTERE BAŞBAKANI JOHNSON: FUTBOL İÇİN YIKICI OLACAKİngiltere Başbakanı Boris Johnson ise konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nin futbol için yıkıcı olacağını, bu durumun Avrupa'daki yerel ligleri de olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti. Johnson, kulüplerin adım atmadan önce taraftarlarına ve daha geniş futbol camiasına cevap vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN UEFA'YA DESTEKKulüpler Birliği Vakfı'ndan ise UEFA'ya destek verdi. Türkiye Süper Lig'in Kulüpler Birliği Vakfı, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfı, son dönemde gelişen olaylar hakkında derin endişe duymaktadır. Sözde 'Avrupa Süper Ligi', Avrupa futbolunun bütünlüğüne düzeltilemez bir darbe vuracaktır. Futbol ailesinin tüm paydaşları için dayanışma ve iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir zamanda, bazı kulüplerin kendi çıkarlarını Avrupa futbolunun ortak çıkarının önüne koyan ayrılık planlarını şiddetle kınıyoruz. Türk Kulüpler Birliği Vakfı, kıtanın sportif değerini yaşatmak için UEFA'nın yanında yer almakta ve bütün paydaşları futbolun kalbini ve ruhunu yerle bir edecek bu talihsiz fikre karşı Avrupa futbolunu savunmaya çağırmaktadır" denildi.UEFA İCRA KURULU BUGÜN TOPLANIYOR

Avrupa Futbolunda yaşanan bu kriz için UEFA İcra Kurulu'nun bugün toplanacağı ve çeşitli önlemler alabilmek için bu konuyu masaya yatıracağı konuşulurken alınacak kararlar merakla bekleniyor


Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Avrupa futbolunda kriz !.. - Son Dakika Spor


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