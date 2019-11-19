Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 ülkeden sporcuların katılımıyla düzenlenen Avrupa Junior Tenis Turnuvası başladı.

Manavgat'ın Kızılağaç turizm merkezindeki tenis kortlarında düzenlenen turnuvaya aralarında Almanya, İngiltere, Rusya gibi 28 ülkeden 14 yaş altında 140 sporcu katıldı. Başhakemliğini Türkiye Tenis Federasyonu'ndan Alaaddin Boyar'ın yaptığı turnuvada sporcular; tek erkekler, tek kızlar, çift erkekler ve çift kızlar olmak üzere 4 kategoride mücadele ediyor.

Dün oynanan eleme maçlarıyla başlayan turnuva, pazar günü yapılacak olan final maçlarıyla sona erecek.

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Karşılaşmalardan görüntüler

Karşılaşmaları izleyen ailelerden görüntüler

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