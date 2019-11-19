Son Dakika Haberleri: Avrupa Junior Tenis Turnuvası başladı
Son Dakika Spor Avrupa Junior Tenis Turnuvası başladı - Son Dakika Spor

Avrupa Junior Tenis Turnuvası başladı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 ülkeden sporcuların katılımıyla düzenlenen Avrupa Junior Tenis Turnuvası başladı.

Avrupa Junior Tenis Turnuvası başladı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 ülkeden sporcuların katılımıyla düzenlenen Avrupa Junior Tenis Turnuvası başladı.

Manavgat'ın Kızılağaç turizm merkezindeki tenis kortlarında düzenlenen turnuvaya aralarında Almanya, İngiltere, Rusya gibi 28 ülkeden 14 yaş altında 140 sporcu katıldı. Başhakemliğini Türkiye Tenis Federasyonu'ndan Alaaddin Boyar'ın yaptığı turnuvada sporcular; tek erkekler, tek kızlar, çift erkekler ve çift kızlar olmak üzere 4 kategoride mücadele ediyor.

Dün oynanan eleme maçlarıyla başlayan turnuva, pazar günü yapılacak olan final maçlarıyla sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Karşılaşmalardan görüntüler

Karşılaşmaları izleyen ailelerden görüntüler

-Detaylar


Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


EURO 2020'yi kazanan 69 milyon euroyu kasasına koyacak
Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu Okan Buruk'tan "Galatasaray'ın başına geçecek misiniz" sorusuna net yanıt! Barcelona ve Real Madrid, Ahmed Kutucu'yu istiyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 19:38:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Junior Tenis Turnuvası başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]